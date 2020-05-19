موهبة فينورد لـ صدى البلد: العنصرية سبب عدم تتويج محمد صلاح بالبالون دور.. والأهلي هو الكرة المصرية

يعد الهولندي عبدالرحمن استيفان ذو الأصول الصومالية أحد مواهب نادي فينورد الشابة، التي استطاعت أن تجذب إليها الأنظار في الفترة الأخيرة بتألقها اللافت.



تواصل صدى البلد مع عبدالرحمن إستيفان، وأجرى معه حوارا مطولا، عن إلغاء الدوري الهولندي ومنتخب هولندا وأسباب عدم وجود نادي فينورد على المنصات الأوروبية وحديث عن الكرة المصرية.



وفيما يلى نص الحوار:









في البداية.. ما رأيك في إلغاء الدوري الهولندي؟





- الدوري الهولندي قوي للغاية ويحتوي على العديد من المواهب التي تستحق الذهاب لأكبر الأندية في العالم، وأرى أن إلغاء الدوري جاء في مصلحة الجميع بسبب انتشار فيروس كورونا.









كيف استطعت اللعب في صفوف فينورد وانت من أصول إفريقية؟





- من صغري أعشق كرة القدم وكنت أعيش منذ الصغر في هولندا حتى تمكنت من التقديم بأكاديمية الفريق في السابعة من عمري واللعب في صفوف الفريق حاليًا.





لماذا لا نرى نادي فينورد في المسابقات الأوروبية بشكل مستمر؟





- الفريق لم يكتمل حتى الآن، يوجد العديد من اللاعبين الشباب الجيدين لكن ليس لدينا الخبرة الكافية في الفوز بالمباريات الكبيرة والمشاركة في المسابقات الأوروبية والتتويج بها.









ما هو مثلك الأعلى؟





- كريستيانو رونالدو لاعب يوفينتوس الإيطالي، دولوفيو لاعب إيفرتون الإنجليزي ، فير زميلي بالفريق، وزاها لاعب كريستال بالاس الإنجليزي.





ما الذي يعجبك في هؤلاء اللاعبين؟





- العمل الجاد لديهم وأخلاقهم المتواضعة كما أن هؤلاء اللاعبين تسعى دائما أن تكون في مكانة أعلى وأسعى أن أكون مثلهم.





هل شاهدت محمد صلاح؟





- بالطبع شاهدته كثيرًا منذ ارتدائه قميص نادي بازل السويسري، هو لاعب عظيم أعتقد أنه من أفضل 5 لاعبين في قارة إفريقيا في الخمس سنوات الأخيرة.





هل ترى أن العنصرية سبب عدم حصول صلاح على البالون دور؟





بنسبة كبيرة فهو لاعب عظيم وقدم عام 2018 بشكل جيد وكان يستحقها، أرى أنهم يميزوا قارة أفريقيا بشكل أقل كما أن ماني ومحرز يستحقونها أيضا بما قدمه الثنائي في كأس الأمم الأفريقية.





أيهما أفضل كريستيانو رونالدو أم محمد صلاح؟





- الإجابة واضحة رونالدو بالطبع، فهو الأفضل على مدار 15 عاما بشكل متواصل بينما صلاح ليس في مستواه.





ما رأيك في نادي أياكس الهولندي بعد وصوله لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بالعام الماضي؟





- هو فريق عظيم والجميع هنا فخور بهم، لا أحد كان يتخيل وصولهم لهذه المكانة فهي إحدى العجائب، هم لعبوا بأسلوب يشبه المواهب التي يمتلكونها لذلك نجحوا وقدموا عروض جيدة للغاية، لكنهم كانوا غير محظوظين بتوديعهم للبطولة على حساب توتنهام الإنجليزي لكن هولندا بأكملها فخورة بالإنجاز الذي قاموا بتحقيقه.





بعد وجود العديد من الأسماء الرائعة.. متى نرى منتخب هولندا بطلا للعالم؟





- منتخب هولندا يسير بشكل جيد ويمتلك نجوم مميزين حاليا واعتقد اننا سنحصل على يورو 2021 بالتأكيد.





هل ترى أن فان دايك ظُلم بعدم حصوله على الكرة الذهبية؟





- 100% تم ظُلمه ، هو فاز بدوري أبطال أوروبا ووصل إلى النهائي في البطولة الدولية ، كما أنه صخرة بالدفاع سواء مع ليفربول أو منتخب هولندا وأرى أن حصول ميسي عليها ليس عدل وانها سرقت من فاندايك.









ما هو الفريق الذي تتمنى اللعب في صفوفه في المستقبل؟





- أنا أعشق مانشستر يونايتد منذ الصغر وأتمنى اللعب في صفوفه يومًا ما ، وأعشق بروسبا دورتموند أيضًا.





هل شاهدت الكرة المصرية؟





لا ، لا أعلم أحد بها سوى النادي الأهلي فهم يتحدثون عنه هنا كثيرا وبشكل رائع.









ما هو طموحك خلال الفترة المقبلة؟



