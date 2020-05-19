تحرير 1274 محضرا تموينيا خلال حملة اليوم الواحد في أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ان الحملات التموينية مستمرة بمختلف المراكز والأحياء لضبط الأسعار والتأكيد على سلامة المواد التموينية واللحوم المعروضة بالأسواق والمحلات لافتا إلى أن حملة اليوم الثلاثاء تمكنت من تحرير 1274 محضرا تموينيًا متنوعًا بجميع المراكز والأحياء.





وشدد محافظ أسيوط على تكثيف حملات اليوم الواحد التموينية والرقابية والمتابعة المستمرة لمنافذ البيع المختلفة والمحلات والمخابز ومستودعات البوتاجاز بقرى ومراكز المحافظة للتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين من بعض التجار وأصحاب المحلات ومنع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار وذلك عن طريق ضبط وتحرير المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية والقرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد.





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حيث قامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بحملة تموينية مكبرة اليوم الثلاثاء على بعض المراكز والأحياء ضمن حملة اليوم الواحد التي شملت جميع المراكز بمشاركة رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي التموين والصحة والطب البيطري والبيئة ومباحث التموين والوحدات المحلية بالمراكز والأحياء لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق وتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين .





وذلك بمشاركة كمال خليفة وكيل مديرية التموين أسفرت عن تحرير 1274 محضرًا تموينيًا متنوعًا بكافة المراكز والأحياء تمثلت في محاضر نظافة وبيئة وضبط مواد غذائية ولحوم منتهية الصلاحية منها 63 محضر بمركز أسيوط و149 محضر بمركز ديروط و199 محضر بمركز القوصية و125 محضر بمركز منفلوط و100 بمركز ابنوب و168 بمركز ساحل سليم و139 بمركز البدارى و85 بمركز ابوتيج و72 بمركز صدفا و67 بمركز الغنايم و29 بحى شرق و112 بحى غرب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة .





وحث المحافظ المواطنين على الالتزام بالمنازل وعدم النزول قدر الإمكان إلا للضرورة ومنع التجمعات والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظًا على حياتهم وتجنبًا لنشر العدوى بالفيروس وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة .





فضلًا عن استقبال جهاز حماية المستهلك للبلاغات علي الخط الساخن 19588 أو رقم التليفون 0882129330 وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها.



