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أخبار البلد

أهم الأخبار.. تعرف على إجراءات ما بعد العيد.. مصر ترسل طائرة مساعدات لجنوب السودان.. والحكومة تعلن تقنين أوضاع 70 كنيسة

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 04:30 م
صدى البلد
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محمد زهير
نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار المهمة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي:


أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإعداد وتجهيز طائرة نقل عسكرية وعلى متنها كميات كبيرة من المساعدات الطبية والدوائية مقدمة من جمهورية مصر العربية لجمهورية جنوب السودان لمساعدتها فى التغلب على فيروس كورونا فى ظل الأزمات المتتالية التى تتعرض لها جمهورية جنوب السودان .


أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة كورونا، خلال فترة ما بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك اعتبارًا من 30 مايو، ولمدة خمسة عشر يومًا. 


كشف باحثون صينيون عن دواء يجرى اختباره  في جامعة بكين، لديه القدرة على مهاجمة فيروس كورونا والقضاء عليه دون الحاجة إلى لقاح.


شنت الفنانة ياسمين صبرى هجوما شرسا على رامز جلال، والقائمون على برنامج رامز مجنون رسمى، وذلك بعد أن حذف بعض كلامها عن زوجها أحمد أبو هشيمة. 


ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك بحضور وزراء: العدل، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وشئون المجالس النيابية، ومسئولي الجهات المعنية.


نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، تفاصيل إصابة 1710 جنود بالجيش الإسرائيلي باضطرابات نفسية ويردون الانتحار خوفًا من فيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19 داخل إسرائيل. 
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