جامعة بني سويف تطلق مسابقة لتصميم موقع إلكتروني جديد بجائزة 10 آلاف جنيه

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، إطلاق مسابقة لتصميم موقع وبوابة حديثة للجامعة وكلياتها والجهات الإدارية التابعة لها.





جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع وحدة إدارة المشروعات عبر تقنية الفيديو بمشاركة الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع والدكتور اشرف خالد نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب والدكتور هاني النشار مدير الوحدة .





وأشار رئيس الجامعة الي ضرورة تضمن التصميم مؤشرات البعد الحضاري والتكنولوجي والمكاني للجامعة والبعد التاريخي للمحافظة ، بالإضافة الى ما يراه المصمم من محتوى يعبر عن المكانة الاجتماعية والحضارية للجامعة فى محيط المحافظة والدولة المصرية ، على أن يمنح الفائز الأول جائزة قدرها 10 ألاف جنية والثاني خمسة ألاف .





إقرا أيضا :





وأعلن رئيس الجامعة خلال الاجتماع انتهاء الوحدة من إنشاء بريد إلكتروني لكافة اعضاء هيئة التدريس والطلاب ورفع ما يزيد عن 1500 مقرر دراسي الكتروني.





وأشاد رئيس الجامعة، بدور الوحدة في تقديم كافة انواع الدعم الفني المطلوب سواء فى المنصة التعليمية أو الايميلات وتذليل كافة العقبات التي واجهت أعضاء هيئة التدريس .