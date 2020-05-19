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أخبار البلد

بعد تقليص مدة الحجر لـ 7 أيام فى الفنادق.. نكشف آليات استرداد مستحقات النزلاء

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 04:24 م
السياحة فى مصر
السياحة فى مصر
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محمد الاسكندرانى
قالت مصادر مطلعة بـ غرفة المنشآت الفندقية ، إن النزلاء بالحجر الصحي فى الفنادق سيحصلون على باقي مستحقاتهم، وذلك عقب إعلان وزارة الصحة، تقليص مدة الحجر الصحي للعائدين من الخارج، من 14 إلى7 أيام شرط إجراء تحليل للحالة.

وأوضح المصدر فى تصريح لـ"صدى البلد" أن شركات الطيران، هي من ستعيد مستحقات النزلاء بالفنادق، وذلك بعد فترة تقارب 14 يوما.


أشار المصدر إلى أن، العميل ومدير الفندق سيحصلان على نسخة كتابية يوقع عليها الطرفان، بمدة الإقامة التي قضاها النزيل في الفندق ، يعقبه توجه العميل لأقرب فرع لشركات الطيران المتعاقد معها، ويصحب معه النسخة الكتابية ، لتسليمها لتتواصل معه شركة الطيران خلال فترة تقارب الـ 14 يوما لرد مستحقاته.

كانت وزارة الصحة، أعلنت أنه اعتبارًا من غد الأربعاء، سيتم تعديل مدة الحجر الصحي الخاصة بـ فيروس كورونا، للعائدين من الخارج على متن الرحلات الجوية، لتصبح 7 أيام بدلا من 14 يوما، داخل العزل الإجباري الذي خصصته الدولة المصرية للعائدين من الخارج.

تم اتخاذ قرار تخفيض مدة العزل، بناءً على توجيهات وزارة الصحة المصرية وذلك للتخفيف على المنشآت والمدن الجامعية من التكدس، وإتاحة الفرصة لكافة العائدين من الخارج لعزلهم إجباريا
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