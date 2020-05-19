بعد تقليص مدة الحجر لـ 7 أيام فى الفنادق.. نكشف آليات استرداد مستحقات النزلاء

وزارة الصحة، تقليص مدة الحجر الصحي للعائدين من الخارج، من 14 إلى7 أيام شرط إجراء تحليل للحالة.

، إن النزلاء بالحجر الصحي فى الفنادق سيحصلون على باقي مستحقاتهم، وذلك عقب

أعلنت

أنه اعتبارًا من غد الأربعاء، سيتم تعديل مدة

الخاصة بـ فيروس كورونا، للعائدين من الخارج على متن الرحلات الجوية، لتصبح 7 أيام بدلا من 14 يوما، داخل العزل الإجباري الذي خصصته الدولة المصرية للعائدين من الخارج.

كانت وزارة الصحة،