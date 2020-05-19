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تعليم

أخبار التعليم.. لخريجيها من كلية الطب البشري.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن وظائف شاغرة.. وبدء التدريب عن بعد للبرنامج الرقمي للتمكين المهني للمعلمين المرشحين للترقي 21 مايو

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 04:27 م
اخبار التعليم
اخبار التعليم
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قسم التعليم
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