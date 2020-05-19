أخبار التعليم.. لخريجيها من كلية الطب البشري.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن وظائف شاغرة.. وبدء التدريب عن بعد للبرنامج الرقمي للتمكين المهني للمعلمين المرشحين للترقي 21 مايو

نشر "صدى البلد" اليوم، الثلاثاء العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.





مجموعات تبادلية بين مدارس الإسماعيلية لتقييم الأبحاث لتحقيق الشفافية الكاملة





يبعد 345 كيلو مترا عن مطروح.. الشبكة القومية للزلازل تسجل زلزالا وتابعا ضربا جزيرة كريت





متران بين كل طالب .. جامعة المنوفية تناقش الاستعداد لامتحانات طلاب السنوات النهائية





رئيس جامعة عين شمس يوضح خطة التعامل مع طلاب الفرق النهائية







جامعة بنها تنعى مؤسسها ورئيسها الأول حسام العطار: شخصية عظيمة وعقلية بناءة





بدء التدريب عن بعد للبرنامج الرقمي للتمكين المهني للمعلمين المرشحين للترقي .. 21 مايو





برامج إذاعية عن قصص الأنبياء.. طلاب من أجل مصر يبدعون في رمضان





لخريجيها من كلية الطب البشري.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن وظائف شاغرة





فى 4 خطوات.. تعرف على طريقة تسجيل البيانات الصحيحة.. لطلاب المقاصات بـ آداب حلوان







