برلماني: مصر ستكون واحدة من الدول الاقتصادية الناجحة في عالم ما بعد كورونا

أكد النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب، والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، أن نجاح مصر فى مواجهة التداعيات السلبية

يرجع الى النجاح الكبير الذى حققته مصر فى مسيرة الاصلاح الاقتصادى، مؤكدا ان الرئيس عبد الفتاح السيسى هو صاحب الفضل الأول فى هذا النجاح.