برلماني: مصر ستكون واحدة من الدول الاقتصادية الناجحة في عالم ما بعد كورونا

أكد النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب، والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، أن نجاح مصر فى مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا يرجع الى النجاح الكبير الذى حققته مصر فى مسيرة الاصلاح الاقتصادى، مؤكدا ان الرئيس عبد الفتاح السيسى هو صاحب الفضل الأول فى هذا النجاح.
وقال " أبو جاد " فى بيان له اصدره اليوم ان أكبر دليل على ذلك هو شهادات العديد من المؤسسات الدولية التى أشادت بنجاحات مصر الاقتصادية خلال السنوات السابقة مع توقعات تلك المؤسسات باستمرار النمو الاقتصادى الحقيقى فى مصر، ووضع صندوق النقد الدولى مصر من ضمن المراكز الثلاثة الأولى مع الهند والصين من حيث أعلى معدلات توقعات للنمو على مستوی العالم.
وتابع النائب حديثه:" معددا هذه الشهادات ومنها شهادة منظمة الأمم المتحدة التى أكدت ان سجلت مصر مُعدّل نمو قوى فى العام الماضى"، متوقعا أن يستمر هذا العام، وذلك بفضل التعافى فى الطلب المحلى وتحسن أداء ميزان المدفوعات وشهادة صندوق النقد الدولى.
التى أكد فيها ان مصر صارت من ضمن المراكز الثلاثة الأولى مع الهند والصين من حيث أعلى معدلات توقعات للنمو على مستوی العالم بواقع 5.5% و5.9% فى عامى 2019 و2020، مع استمرار تصدر الاقتصاد المصرى لمعدلات النمو لأبرز اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشهادة البنك الدولى التى أشار فيها الى ان تحرير سعر صرف العملة المحلية وخفض دعم الطاقة وتحسين مناخ الأعمال كانت بمثابة خطوات إيجابية زادت من ثقة المستثمرين، وعززت من فرص التصدير والاستثمار، ومن المتوقع أن يصل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.9% عام 19/2020، وإلى 6% عام 20/2021.
وقال النائب حسين أبو جاد هناك ايضا شهادة البنك الإفريقى للتنمية الذى توقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادى المصرى بنسبة 5.6% للعام 2019 ليصل إلى 5.8% خلال عام 2020، مع الاستمرار فى الاتجاه التصاعدى ليبلغ 6% خلال عام 2021 وشهادة بنك دويتش الألمانى الذى توقع استمرار التحسن فى مؤشرات الاقتصاد المصرى ليصل معدل النمو إلى 5.8% عام 2020، و5.9% عام 2021، وتحسن قيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار ليصل إلى 15 جنيه / دولار بنهاية عام 2020 وتأكيده ان مصر هى الأكثر جاذبية فى الأسواق الناشئة لاستثمارات المحافظ عام 2020حيث حققت ثالث أفضل تحسن على مستوی هذه الأسواق، وتكفل أعلى عائد لسندات الخمس سنوات وهناك ايضا شهادات وكالة بلومبرج ووكالة التصنيف الائتمانى العالمى "موديز" ووحدة الإیکونوميست وكلها اشادت بالنجاحات الاقتصادية المصرية.
وأعرب النائب حسين أبو جاد عن ثقته التامة فى قدرة مصر على تخطى جميع السلبيات لفيروس كورونا وان اقتصاد مصر سيكون واحدا من اهم الاقتصاديات العالمية الكبيرة فى عالم مابعد كورونا.