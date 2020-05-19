أعطال في سيارتك احذر إصلاحها بنفسك

يعتقد بعض سائقي السيارات أن تصليح سياراتهم قد يكون أمرا سهلا و بسيطا ولا يتطلب متخصصًا، وفي هذا السياق أوضح موقع ” zergnet” المتخصص في عالم السيارات بعد من الاعطال التي يجب أن يبتعد عنها سائقي السيارات واللجوء إلى فني متخصص لإصلاحها لتفادي حدوث مشاكل .





1- تصليح الايرباج:

قدم الموقع تحذيرًا شديدًا لمن يفكر في إصلاح مشاكل الوسائد الهوائية بنفسه دون الرجوع إلى متخصص، فعملية فك الوسائد الهوائية تبدو سهلة، ولكن إعادة تركيب الوسائد الهوائية الجديدة تتطلب فني متخصص.

2- مشاكل الكهرباء:

أوضح الموقع أن السيارة الواحدة تمتلك عدد لا نهائي من الأسلاك الكهربائية المتداخلة، والتي يصل وزنها في بعض السيارات إلى وزن شخص بالغ، ونصح الموقع ضرورة التوجه إلى متخصص وعدم المحاولة في إصلاح العطل.

3- طلاء السيارة:

أوضح الموقع أن عملية طلاء السيارة وإعادة تجديدها، يجب أن تكون من خلال متخصص لقدرته على تجنب الأبخرة الضارة، الناتجة عن عملية الطلاء.

4- استبدال الزجاج الأمامي:

حذر الموقع من محاولة استبدال الزجاج الأمامي دون الرجوع إلى متخصص في تركيب زجاج السيارات، مما قد يتسبب في تسريبات المياه والسوائل إلى داخل السيارة، والذي يعمل مع مرور الوقت إلى تدمير الأجزاء الداخلية.





5- الفرامل:

يري الموقع أن استبدال الفرامل بالسيارة من الأشياء البسيطة، ولكنها قد تعرض حياتك إلى الخطر فى ححالة تجربة استبدالها بنفسك دون الرجوع لمتخصص.