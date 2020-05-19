AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

أعطال في سيارتك احذر إصلاحها بنفسك

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:01 م
اعطال السيارة
اعطال السيارة
Advertisements
اشرف عطية
يعتقد بعض سائقي السيارات أن تصليح سياراتهم قد يكون أمرا سهلا و بسيطا ولا يتطلب متخصصًا، وفي هذا السياق أوضح موقع ” zergnet” المتخصص في عالم السيارات بعد من الاعطال التي يجب أن يبتعد عنها سائقي السيارات واللجوء إلى فني متخصص لإصلاحها لتفادي حدوث مشاكل .

1- تصليح الايرباج:
قدم الموقع تحذيرًا شديدًا لمن يفكر في إصلاح مشاكل الوسائد الهوائية بنفسه دون الرجوع إلى متخصص، فعملية فك الوسائد الهوائية تبدو سهلة، ولكن إعادة تركيب الوسائد الهوائية الجديدة تتطلب فني متخصص.

2- مشاكل الكهرباء:
أوضح الموقع أن السيارة الواحدة تمتلك عدد لا نهائي من الأسلاك الكهربائية المتداخلة، والتي يصل وزنها في بعض السيارات إلى وزن شخص بالغ، ونصح الموقع ضرورة التوجه إلى متخصص وعدم المحاولة في إصلاح العطل.

3- طلاء السيارة:
أوضح الموقع أن عملية طلاء السيارة وإعادة تجديدها، يجب أن تكون من خلال متخصص لقدرته على تجنب الأبخرة الضارة، الناتجة عن عملية الطلاء.

4- استبدال الزجاج الأمامي:
حذر الموقع من محاولة استبدال الزجاج الأمامي دون الرجوع إلى متخصص في تركيب زجاج السيارات، مما قد يتسبب في تسريبات المياه والسوائل إلى داخل السيارة، والذي يعمل مع مرور الوقت إلى تدمير الأجزاء الداخلية.


5- الفرامل:
يري الموقع أن استبدال الفرامل بالسيارة من الأشياء البسيطة، ولكنها قد تعرض حياتك إلى الخطر فى ححالة تجربة استبدالها بنفسك دون الرجوع لمتخصص.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لا تعمل بدون حزام الأمان .. تعرف علي الوسائد الهوائية airbags في سيارتك.. صور

في دقائق .. 7 حيل بسيطة للعناية بأظافرك

15 فرقا بين السيارة المانيوال والأوتوماتيك

ما أهمية تغيير زيت الفرامل ؟

أقوى منافسة لـ المرسيدس وBMW.. انطلاق سيارة أكورد في السوق المصري.. بمواصفات عالية

7 طرق لإصلاح نظام فرامل abs في السيارة

ترشيحاتنا

إصابة سامح فهمي وزير البترول الأسبق بـ كورونا

وفاة الشيخ صالح كامل.. 10 معلومات عن صفاء أبو السعود

الصحة تصدر تعليمات لتجنب آثار الموجة الحارة

الحكومة: إجازة عيد الفطر المبارك من السبت حتى الخميس مدفوعة الأجر

سيد عبد الحفيظ: صالح جمعة أكثر لاعب هيفرح بـ المقلب.. فيديو

الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء الموجة الحارة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهمة جدا.. أفضل النصائح الواجب اتباعها لإتمام التعافي من فيروس كورونا

أنيقة دائما.. أجمل 10 إطلالات لـ إلهام شاهين بالأسود.. شاهد

فى زمن كورونا.. 6 خطوات لحماية البشرة أثناء ارتداء الماسك