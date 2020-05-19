إزالة 13 تعدٍ على الأراضي بقرى الفشن والواسطى في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار العمل في ملف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية .









وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.





وأشار المحافظ إلى متابعته بشكل يومي للحملات التي يتم يتنفيذها في هذا المجال، مشيرًا إلى أنه تم "اليوم الثلاثاء" إزالة 13حالة تعد على أراض زراعية، بواقع9 حالات تعد بالبناء علي مساحة 5 قراريط بناحية صفط الخرسا بقرية تلت مركز الفشن ، و4 حالات تعد على مساحة 3 قراريط و18 سهما بقرية الميمون مركز الواسطى، لافتا إلى تواصل حملات الإزالة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.









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كما نوه المحافظ عن الخطة التي اعتمدتها المحافظة في مواجهة التعديات والبناء المخالف، حيث تعتمد على تنفيذ آليات محكمة للحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي لظاهرة التعدى على أراضى الدولة" وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية.





وكذلك تكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا".









وقال إن الخطة تعتمد على السير بالتوازى فى أكثر من اتجاه، منها تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة ،أو المستجدة مع التركيز على التعديات في المهد، وفق برنامج زمني محدد.









وذلك في إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضى الدولة.