استجابة لـ صدى البلد: المغربي تبحث مع شباب سفاجا مشاكل ضخ المياه

استجابة لما نشرتة صدى البلد تحت عنوان " مستند.. أهالي منطقة سفاجا البلد تناشد المحافظ بسبب مياه الشرب" عقدت السيدة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا ، اليوم الاثنين، اجتماع مع شباب المدينة لبحث وإيجاد حلول لمشكلة ضخ المياه بالمدينة.





أكدت رئيس المدينة أنه في إطار حرص الدولة على نشر ثقافة الحوار الديمقراطي ودمج الشباب للعمل التطوعي والخيري، تم مناقشة تفعيل دور الشباب في حل مشكلة ضخ المياه لمناطق سفاجا من خلال تشكيل لجنة شعبية من كل شاب يكون مسئول عن متابعة ضخ المياه بكل منطقة وإبلاغ شركة مياه الشرب والصرف الصحى والوحدة المحلية لسرعة إنهاء اي مشكلة .





اقرأ ايضا:





جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مدينة سفاجا مع مجموعة من شباب المدينة بحضور عدد من القيادات الشعبية بالمدينة وذلك بهدف الاستفادة من أراء الشباب وطاقاتهم والوقوف جنبا إلي جنب مع الجهاز التنفيذي لحل مشاكل مدينة سفاجا.





ناقشتالمغربي مع الشباب عددا كبيرا من المشاكل بمدينة سفاجا ووعدت بدراستها وحلها وفقا للوائح والقوانين ، كما عرض الشباب مطالبهم، وتم التوصل إلى جدول زمني لضخ المياه للمناطق وإعطاء كل شاب اسم المشرف المسئول عن ضخ المياه ومواعيد الضخ للمتابعة.



