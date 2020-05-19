أمر ملكي سعودي بترقية 30 قاضيا بديوان المظالم

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قرارًا ملكيًا بترقية وتعيين 30 قاضيًا بديوان المظالم.









ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية، شملت الترقية تعيين أحد عشر قاضيًا من درجة "قاضي/ب" على درجة "قاضي/أ"، وترقية قاضيين على درجة "قاضي/ب"، وتعيين 17 آخرين على درجة ملازم قضائي.









وقال رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد بن محمد اليوسف، إن الأمر الملكي يأتي امتدادًا للدعم المتواصل من خادم الحرمين وولي عهده، على تطويره، وتعزيزه بالكوادر المؤهلة.









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وفي سياق آخر، أعلنت السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".









وقالت وزارة الصحة السعودية، في مؤتمر صحفي اليوم، إنها سجلت 2509 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.









وبذلك يصل إجمالي الإصابات بـ"كورونا" في السعودية لـ 59854 إصابة، منهم 35% من السعوديين و65% من غير السعوديين.









وسجلت الوزارة 2886 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا ليبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 31634 حالة.









ووصل إجمالي عدد ضحايا كورونا في المملكة إلى 329، بعد زيادة بلغت 9 حالات جديدة.