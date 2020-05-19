AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ممكن تستغنى عن الفول في سحور رمضان؟.. المصريون يجيبون.. فيديو

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:00 م
الفول
الفول
Advertisements
آيات أحمد
أكد العشرات من المواطنين انهم لا يستغنون أبدًا عن طبق الفول فى يومها العادى سواء فى شهر رمضان الكريم أو غيره، لافتاين أن طبق الفول عنصر أساسى فى السفرة فى كل منزل ولا يمكن الاستغناؤ عنه سواء فى السحور او فى الفطور فى الأيام العادية.

وعرض برنامج " ست الستات" المذاع على فضائية " صدى البلد" تقريرًا من الشارع المصرى عن رأيهم ومدى إمكانية استغنائهم عن طبق الفول.

وقال أحد المواطنين " لا الفول لا يمكن الاستغناء عنه لأنه أكثر أكلة تصبر الإنسان على الصيام"، بينما قالت سيدة اخرى " الفول لا يمكن الاستغناء عنه خصوصًا لمن يعرف قيمته".

وتابع آخر الفول هو الوجبة الاساسية لدى المصريين، ولا يمكن الاستغناء عنه أبدًا فى أى بيت مصرى، بينما اعترض  آخر وقال أن وجبة السحور له تتمثل فى الجبنة والطماطم والزبادى فقط.

وتابعت فتاة أخرى " ما بقاش حد يتسحر فول وطعمية وباذنجان، كفاية كوب زبادى على السحور".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

5 طرق مختلفة لعمل الفول المدمس في سحور رمضان

سحورك عندنا .. بيض بالجبنة والأعشاب وزبادي ولبن رايب

سحورك عندنا.. فول بالهوت دوج وأصابع البيض بالجبنة ولبن رايب

أشهر بائع فول بطور سيناء.. الطبق منه يقاوم الجوع وإن شاء الله يقضي على كورونا

سحورك عندنا.. بيض أومليت وسلطة جرجير بالبنجر وزبادي ولبن رايب

احترس منها .. أخطاء نقع فيها عند تناول الفول في السحور | فيديو

ترشيحاتنا

حظر من الثامنة مساءً وكمامة إجبارية.. تعرف على الإجراءات الاحترازية بعد عيد الفطر وحتى منتصف يونيو

حدد الاستثناءات والعقوبة..مدبولي يُصدر قرارًا بشأن تنظيم الإجراءات الاحترازية فى العيد

الحكومة: ارتداء الكمامة إجباري اعتبارا من 30 مايو.. و4 آلاف جنيه غرامة للمخالف

السعودية تسجل 2509 إصابات جديدة بـ كورونا.. والإجمالي يقترب من 60 ألفا

شاهد.. سد إليسو المثير للجدل كارثة جديدة لأردوغان تهدد دولتين عربيتين

ربنا يخليك يا زعيم .. أحدث ظهور للفنان عادل إمام بصحبة ابنيه رامي ومحمد.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهمة جدا.. أفضل النصائح الواجب اتباعها لإتمام التعافي من فيروس كورونا

أنيقة دائما.. أجمل 10 إطلالات لـ إلهام شاهين بالأسود.. شاهد

فى زمن كورونا.. 6 خطوات لحماية البشرة أثناء ارتداء الماسك