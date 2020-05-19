ممكن تستغنى عن الفول في سحور رمضان؟.. المصريون يجيبون.. فيديو

أكد العشرات من المواطنين انهم لا يستغنون أبدًا عن طبق الفول فى يومها العادى سواء فى شهر رمضان الكريم أو غيره، لافتاين أن طبق الفول عنصر أساسى فى السفرة فى كل منزل ولا يمكن الاستغناؤ عنه سواء فى السحور او فى الفطور فى الأيام العادية.





وعرض برنامج " ست الستات" المذاع على فضائية " صدى البلد" تقريرًا من الشارع المصرى عن رأيهم ومدى إمكانية استغنائهم عن طبق الفول.





وقال أحد المواطنين " لا الفول لا يمكن الاستغناء عنه لأنه أكثر أكلة تصبر الإنسان على الصيام"، بينما قالت سيدة اخرى " الفول لا يمكن الاستغناء عنه خصوصًا لمن يعرف قيمته".





وتابع آخر الفول هو الوجبة الاساسية لدى المصريين، ولا يمكن الاستغناء عنه أبدًا فى أى بيت مصرى، بينما اعترض آخر وقال أن وجبة السحور له تتمثل فى الجبنة والطماطم والزبادى فقط.





وتابعت فتاة أخرى " ما بقاش حد يتسحر فول وطعمية وباذنجان، كفاية كوب زبادى على السحور".