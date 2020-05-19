مجلس جامعة المنصورة يبدأ جلسته بتمنيات الشفاء لمحافظ الدقهلية ويصدر عدة قرارات

واستهل رئيس الجامعة المجلس نيابة عن جميع اعضاء المجلس بتقديم خالص الأمنيات القلبية والدعاء إلى المولى عز وجل بالشفاء العاجل للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وعضو المجلس وعودته لممارسة نشاطه المتميز والذى اعلن اصابته امس بفيروس كورونا.

كما عبر المجلس عن خالص تقديرهم للجهود المبذولة والمتميزة لتطوير الخدمات بالمحافظة والخطوات الجادة التي ينتهجها محافظ الدقهلية منذ توليه منصبه .

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كما قرر المجلس اعفاء الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة من رسوم تحسين الخدمة لمرحلة الدراسات العليا ودعم صندوق الرعاية الطبية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بمبلغ وقدره 2 مليون جنيه ، كما احيط المجلس علما بتبرعات أعضاء هيئة التدريس في الحساب المخصص لتلقى التبرعات لدعم جهود الجامعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد .





كما جرى اعتماد 3 برامج نوعية مميزة جديدة وهى برنامج التسويق السياحي بكلية السياحة والفنادق وبرنامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بكلية الآداب والعلاجات النفسية المتعددة بكلية الآداب .



