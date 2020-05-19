أبرزها الأثقال على النفس في العبادات.. الأزهر يكشف أسباب الملل خلال رمضان.. فيديو

كشف الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن الطريقة التي يتمكن بها الصائم من استمرار العزيمة والهمة في العبادة طوال شهر رمضان.





وقال السيد عرفة، في فيديو جديد لحملة أياما معدودات بالأزهر الشريف، إن هناك الكثير يفرحون بقدوم شهر رمضان المبارك، وبعد ذلك قد يأتي الملل في العبادة

وأرجع عضو مركز الأزهر للفتوى، السبب في ذلك إلى الإثقال على النفس في العبادة، منوها ان النبي عالج هذا الأمر في حديثه الشريف "أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل" فمن الممكن أن نقيم الليل بركعتين فقط أو بعشر تسبيحات ولكن نستمر على ذلك.





وأشار إلى أن الملل في العبادة يرجع كذلك إلى الإعتبار بالكم في العبادة فالكثير ينظر إلى عدد ختمات القرآن التي ينهيها في رمضان، وليس بعدد الآيات التي استفاد منها القارئ وتدبرها جيدا.





وناشد السيد عرفة، بتنويع العبادات في رمضان، منها علاوة على الصلاة والصوم، قراءة القرآن والسعي في حاجات الناس ، والصلح ذات البين، فسيدنا ابن عباس قطع الإعتكاف للخروج لتلبية حاجة أخيه، كذلك من الأعمال جبر الخواطر التي تنجي من جوف المخاطر.



