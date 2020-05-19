لم نذهب للطبيب أبدا.. أم غريبة ترضع أطفالها 5 سنوات متواصلة

على مدار 5 سنوات تستمر أم في إرضاع أبنائها دون انقطاع، لتكسر بذلك كل القواعد الصحية الموضوعة بشأن الرضاعة التي من المفترض أن تكون عامين كاملين فقط لا أكثر من ذلك، ولكنها ترفض تمامًا أن تتخذ قرار الانقطاع عن تلك العادة.





مازالت "لورا سميث" البالغة من العمر 25 وأم لطفلين في إرضاع طفلها "جولي" البالغ من العمر خمس سنوات و"بيبنت" الذي يبلغ من العمر اثنين، وليس لديها خطط للتوقف، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.









حيث تقدم على إرضاعهم ثلاث مرات في اليوم، وترجح أن أبنائها لم يصابوا بالأنفلونزا أو زاروا طبيبًا ابدًا بفضل العناصر الغذائية الموجودة في حليب الثدي، وتؤكد "لورا" :"أبنائي بصحة جيدة للغاية ولدينا رابطة خاصة لهذا السبب".





كما أعلنت عن نيتها في الاستمرار بإرضاعهن لسنوات أخرى،" ساستمر في إطعام أبنائي حتى يصلون إلى سن الثمانية ، ولكن إذا كانوا لا يزالون لا يريدون التوقف ، فلن أقول لهم لا".





وتقول لورا: "سمعت أن الأطباء أوصوا بالأمهات بالتوقف عن إرضاع الأطفال عند عمر ستة أشهر، أو عامين ولكن هذا غير مفهوم بالنسبة لي".





وتحث الأم التي تقيم في ولاية ميشيجان الأمريكية الأمهات :"أريد أن أشجع المزيد من الأمهات على رعاية أطفالهن ، بغض النظر عن سنهن.





تلك العادة لم تكن أول من ابتدعتها "لورا" فقد سبقتها والدتها، فتقول:" لقد أرضعتني أمي وأشقائي الأربعة حتى بلغنا سن الرابعة والخامسة".





وعلى الرغم من الانتقادات الكثيرة التي تتلقاها لورا من الغرباء ومن حولها، ولكنها لا تكترث لما يقولونه، فقد تريد كسر وصمة العار حول الرضاعة الطبيعية الممتدة.



