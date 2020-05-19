AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

لم نذهب للطبيب أبدا.. أم غريبة ترضع أطفالها 5 سنوات متواصلة

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:15 م
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
على مدار 5 سنوات تستمر أم في إرضاع أبنائها دون انقطاع، لتكسر بذلك كل القواعد الصحية الموضوعة بشأن الرضاعة التي من المفترض أن تكون عامين كاملين فقط لا أكثر من ذلك، ولكنها ترفض تمامًا أن تتخذ قرار الانقطاع عن تلك العادة.

مازالت  "لورا سميث" البالغة من العمر 25  وأم لطفلين في إرضاع  طفلها "جولي" البالغ من العمر خمس سنوات و"بيبنت" الذي يبلغ من العمر اثنين، وليس لديها خطط للتوقف، بحسب  ما  نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية. 


حيث تقدم على إرضاعهم  ثلاث مرات في اليوم، وترجح أن أبنائها لم يصابوا بالأنفلونزا أو زاروا طبيبًا ابدًا بفضل العناصر الغذائية الموجودة في حليب الثدي، وتؤكد "لورا" :"أبنائي بصحة جيدة للغاية ولدينا رابطة خاصة لهذا السبب".

كما أعلنت عن نيتها في الاستمرار بإرضاعهن لسنوات أخرى،" ساستمر في إطعام أبنائي حتى يصلون إلى سن الثمانية ، ولكن إذا كانوا لا يزالون لا يريدون التوقف ، فلن أقول لهم لا".
 

وتقول لورا: "سمعت أن الأطباء أوصوا بالأمهات بالتوقف عن إرضاع الأطفال عند عمر ستة أشهر، أو عامين ولكن هذا غير مفهوم بالنسبة لي". 

وتحث الأم التي تقيم في ولاية ميشيجان الأمريكية الأمهات :"أريد أن أشجع المزيد من الأمهات على رعاية أطفالهن ، بغض النظر عن سنهن.

تلك العادة لم تكن أول من ابتدعتها "لورا" فقد سبقتها والدتها، فتقول:" لقد أرضعتني أمي وأشقائي الأربعة حتى بلغنا سن الرابعة والخامسة".

وعلى الرغم من الانتقادات الكثيرة التي  تتلقاها لورا من الغرباء  ومن حولها، ولكنها لا تكترث لما يقولونه، فقد تريد كسر وصمة العار حول الرضاعة الطبيعية الممتدة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بلاش فطام.. فوائد الرضاعة الطبيعية في وقاية الرضع من فيروس كورونا

احم طفلك من كورونا.. الرضاعة الطبيعية والأطعمة الصحية والأعشاب لتعزيز الجهاز المناعي.. و 5 أخطاء امتنعي عنها فورا

نائبة: حل مشاكل ساعات الرضاعة وإجازة الوضع في قانون العمل الجديد

لحماية رضيعك من عدوى كورونا.. اتبعي النصائح التالية

ليتمكنوا من اللعب مع جيرانهم.. سيدة تكسر حائطا في منزلها للترفيه عن أطفالها.. صور

ترشيحاتنا

الركعة بـ 30 ألف ركعة.. نصائح دار الإفتاء لاغتنام ليلة القدر وتحصيل ثوابها

بعد استخدامها في علاج كورونا.. 3 مخاطر صحية تسببها بلازما الدم

معاينة موقع انتحار مريض كورونا داخل مستشفى الصدر بالعباسية

في اجتماع خاص بليبيا .. السيسي: مصر لم ولن تتهاون مع الجماعات الإرهابية

حظر من الثامنة مساءً وكمامة إجبارية.. تعرف على الإجراءات الاحترازية بعد عيد الفطر وحتى منتصف يونيو

استثناء المطاعم والإجازة تبدأ السبت.. 20 قرارا لـ رئيس الوزراء في أسبوع العيد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهمة جدا.. أفضل النصائح الواجب اتباعها لإتمام التعافي من فيروس كورونا

أنيقة دائما.. أجمل 10 إطلالات لـ إلهام شاهين بالأسود.. شاهد

فى زمن كورونا.. 6 خطوات لحماية البشرة أثناء ارتداء الماسك