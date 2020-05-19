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توك شو

أول قداس بعد الحظر.. الفرنسيون يشاركون من سيارتهم.. فيديو

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:17 م
قداس من السيارة
قداس من السيارة
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محمود محسن
تجمّع عدد من الفرنسيين في أول قداس جماعي يعقد في فرنسا منذ بدء تخفيف قيود الإغلاق المفروض بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأقيم القداس في موقف للسيارات. وتابع المؤمنون من سياراتهم الوعظ مباشرة على الراديو وأجبر الجميع على ارتداء كمامة للتمكن من المشاركة في الحدث.

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اقترحت كل من فرنسا وألمانيا إنشاء صندوق أوروبي للتعافي من آثار فيروس كورونا المستجد بقيمة 500 مليار يورو أو 545 مليار دولار، مايعادل 448 مليار جنيه استرليني، ليتم توزيعها على دول الاتحاد الأوروبي الأكثر تضررا، وفقًا لما ذكرت صحف بريطانية.


واتفق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على ضرورة تقديم الأموال كمنح للمتضريين، وهو ما يمثل تحولا كبيرا في موقف ميركل.


وقال ماكرون "إنها خطوة كبيرة إلى الأمام وهي ما تحتاجه منطقة اليورو لكي تبقى موحدة".


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