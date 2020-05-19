مع تزايد عدد الإصابات بكورونا.. كيفية شراء كعك العيد بأمان

مع اقتراب عيد الفطر يفضل الناس شراء كعك العيد والبسكوت من المحلات الجاهزة بدلا عن تحضيرها، ولكن في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد وزيادة عدد الإصابات يجب اتخاذ بعض الاجراءات الاحترازية.
وعرض موقع health ، الاجراءات التي يجب اتباعها :
- ارتداء الكمامة قبل الخروج من المنزل
- اتباع قواعد التباعد الاجتماعي
- ارتداء القفزات أثناء الامساك بعلب الكعك والبسكوت
- رش الاكياش بالكحول ووضعها في السيارة من خلف
- رمي الاكياس اىخارجية فور العودة للمنزل
- غسل الايد بالماء والصابون ويفضل الاستحمام الكامل
وعرض موقع health ، الاجراءات التي يجب اتباعها :
- ارتداء الكمامة قبل الخروج من المنزل
- اتباع قواعد التباعد الاجتماعي
- ارتداء القفزات أثناء الامساك بعلب الكعك والبسكوت
- رش الاكياش بالكحول ووضعها في السيارة من خلف
- رمي الاكياس اىخارجية فور العودة للمنزل
- غسل الايد بالماء والصابون ويفضل الاستحمام الكامل