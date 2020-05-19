AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

واشنطن: سنرسل 200 جهاز تنفس صناعي لمساعدة روسيا في مواجهة كورونا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:14 م
الرئيس الأمريكي والرئيس
الرئيس الأمريكي والرئيس الروسي
Advertisements
أ ش أ
أكدت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها ستبدأ هذا الأسبوع إرسال 200 جهاز تنفس اصطناعي عبر طائرات عسكرية لروسيا التي سجلت ثاني أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا عالميا.

وقالت السفارة الأمريكية في موسكو وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، طلب المساعدة من الولايات المتحدة خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، الذي تحدث معه يوم 17 مايو.

وأوضحت السفارة أن ترامب عرض على بوتين إرسال 200 جهاز تنفس اصطناعي أمريكي الصنع، مشيرة إلى أن الدفعة الأولى تضم 50 قطعة وستكون جاهزة للشحن غدا الأربعاء وبقية الأجهزة ستنقل بعد ذلك بفترة وجيزة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب: سنساعد روسيا ودولا أخرى في مكافحة كورونا

روسيا تسجل 3448 إصابة جددة بـ فيروس كورونا فى ٢٤ ساعه

بوتين يطلب مساعدة أمريكا لمواجهة وباء كورونا

البنتاجون: مقاتلة حربية روسية تعترض بشكل خطير طائرة استطلاع أمريكية

أمريكا: سنرسل أجهزة تنفس اصطناعي لـ 6 دول لعلاج ضحايا كورونا

لافروف: ترامب يُعَبِّر عن امتنانه لروسيا لمساعدة بلاده في مكافحة فيروس كورونا

ترشيحاتنا

بعد تقليل مدة العزل.. الفنادق تعلن تفاصيل استرداد العائدين لتكاليف الإقامة

هل أصيب محمد صلاح بـ كورونا؟.. 6 لاعبين في الدوري الإنجليزي يحملون الفيروس

اعترافات قاتلة زوجها في بدر: خلصت عليه أنا وعشيقي ورميته في عربيته

الصحة: تسجيل 720 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

معاينة موقع انتحار مريض كورونا داخل مستشفى الصدر بالعباسية

سيد عبد الحفيظ ضحية رامز جلال في «رامز مجنون رسمي»

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهمة جدا.. أفضل النصائح الواجب اتباعها لإتمام التعافي من فيروس كورونا

أنيقة دائما.. أجمل 10 إطلالات لـ إلهام شاهين بالأسود.. شاهد

فى زمن كورونا.. 6 خطوات لحماية البشرة أثناء ارتداء الماسك