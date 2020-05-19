أنقذت مصر من مصير مفجع.. نائب يعلق على خطة الحكومة لمواجهة كورونا





وأشار النائب يسري المغازي، في تصريحات له، إلى أنه رغم الجدية والحزم في تطبيق إجراءات الحظر، إلا أن هناك مراعاة للبعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين أثناء فترات الحظر، وتقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة، ولا سيما في المواقف الطارئة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تطبيق قرار الحظر بمنتهى الدقة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حرصًا على سلامة المواطنين، واستمرار إجراءات منع تجمعات المواطنين حفاظًا على الصحة العامة وحتى عبور جائحة كورونا.









كورونا. وشدد على أن الخطة الذكية والواعية لمصر خلال الوباء هى التي أنقذت مصر من مصير مفجع تعرضت له دول مثل إيطاليا وفرنسا وإنجلترا وإسبانيا مع وباء





وأصدر رئيس الوزراء قرارًا نص على أنه يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، كما تقرر استمرار غلق الشواطئ والحدائق والمنتزهات في العيد، وتحديد عقوبة 4000 جنيه غرامة للمخالفين.





أكد المهندس يسري المغازي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الجدية في تطبيق قرارات غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات في العيد، يحمينا من كارثةويقلل عدد الإصابات والوفيات التي كانت متوقعة، في حال لم يتم تطبيق الحظر بهذه الشكل ولم تصدر هذه القرارات الجريئة من قبل حكومة د. مدبولي خلال فترة