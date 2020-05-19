المصري الخليجي يختتم مبادرة مع الشباب.. اعرف التفاصيل





قال بيان صادر عن البنك اليوم، إن تلك المبادرة والتي تم اطلاقها علي الصفحة الرسمية للبنك علي موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"؛ استهدفت رواد الأعمال و خصوصا أصحاب العمل المستقل باعتباره مصدرا رئيسيا لدخلهم، موضحا أنها شملت تطوير مهارات العمل المستقل من تصميم جرافيك و الأداء الصوتي و تنسيق الأطعمة والتصوير الفيديو والفوتوغرافي و الكتابة والأعمال اليدوية والتدريب المؤسسي.





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أضاف البنك أنه إجمالي عدد المتقدمين للمبادرة تجاوز حاجز المليون و 200 شاب وفتاة، منهم أكثر من 12 ألف مسجل فعليا، ليصل إجمالي عدد المسجلين بالمبادرة أكثر من 600 شاب وفتاة، لتسفر المسابقة عن فوز 40 مشارك.





أوضح البنك أنه تم تقديم جوائز مالية للفائزين بالتعاون مع عدد من شركات التوظيف من بينها wuzzuf عبر موقع الـAlmentor ، وحضور الـ Meet Ups أونلاين مجانًا والتى تقدمها مؤسسة freelance Yard من شباب رواد الاعمال.





وسبق للبنك اطلاق منصة تحت عنوان " هنا الشباب " خلال عام 2017 بالتعاون مع احد وسائل الإعلام المرئي، بغرض دعم ريادة الأعمال، إذ تم تخصيصها لفئات الشابة من عمر 16 حتي 29 عام تحت اسم مينت باى اى جى بنك إذ تضم مجموعة من البرامج والخدمات غير البنكية لتطوير مهارات الشباب فى مختلف المجالات من بينها ريادة الاعمال والمشاريع الناشئة، التثقيف المالى ، التدريبات وورش العمل .





وتضم المنصة باقة من الخدمات البنكية التى صممت خصيصًا لتناسب احتياجات الشباب واهتمامتهم وظروفهم. وطبعًا بنشكر كل شركاءنا وعلى رأسهم مؤسسة انجاز الغير هادفة للربح و wuzzuf و freelance Yard على دعمهم المتواصل وتقديم المساعدات الفنية بالمجان للشباب مساهمة منهم فى دعمهم وتطوير مهاراتهم.