بعد 10 أيام.. سواريز يحصل على التصريح الطبي للمشاركة في التدريبات بشكل طبيعي

الأوروجوياني لويس سواريز نجم برشلونة الإسباني التصريح الطبي للمشاركة في التدريبات مع زملائه بعد الإصابة التي يعاني منها قبل توقف الذي عاني منه النشاط قبل تفشي كورونا. ينتظر النجم





وحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن سواريز أصبح جاهز بالطريقة التي تتيح له فرصة العودة، مع الفريق للتدريبات وفق بروتوكول الليجا.





وأشارت الصحيفة إلى أن لويس سواريز سيحصل على التصريح الطبى بعد 10 أيام، أى قبل أسبوعين من موعد استئناف مباريات الدورى الإسباني.





وتدرب فريق برشلونة على ثلاث ملاعب بالمدينة الرياضية، في ظل التزام الفريق بقرار رابطة الدوري الإسباني بخوض التدريبات بصورة فردية، وفقا لصحيفة " سبورت" الإسبانية.





وظهر جميع لاعبو فريق برشلونة على رأسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وهم يتدريون بشكل منفرد، حيث خلت التدريبات من أي تجمعات طوال المران، تنفيذا للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.





ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.