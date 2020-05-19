تسجيل 6 وفيات و176 إصابة جديدة بـ كورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 6 وفيات و176 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.





وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 7377 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 561 وفاة.





وذكرت الوزارة أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 3746 بزيادة 121 حالة.





وكانت الجزائر، أعلنت أمس الاثنين، تسجيل 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وقالت وزارة الصحة في بيان نشرته قناة "النهار" الجزائرية، "تم تسجيل 182 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 7 حالات وفاة".