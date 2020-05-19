محافظ بني سويف يستعرض جهود توفير احتياجات الأسر الأكثر احتياجا

أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على جهود المجتمع المدني الفاعلة في الدفع بخطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا ، وكذا الدفع بالخطة التنموية للدولة في مختلف المجالات .





وأشار إلى أن المجتمع المدني ، خاصة الجمعيات الأهلية قامت بدور هام ومحوري ، لاسيما في مجال المساهمة في توفير احتياجات ومتطلبات المواطنين والأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.





جاء ذلك خلال استعراض تقرير مساهمات مؤسسة مصر الخير في الفترة الأخيرة ، والذي عرضته حنان الدرباشي مدير المؤسسة بالمحافظة، حيث أوضح التقرير أنه تم مؤخرا تسليم التضامن الاجتماعي ١٧٠٠٠ علبة عصير لتر لتوزيعها علي المواطنين بالعزل الصحي للعالقين حتي انتهاء فترة عزلهم ، وذلك بتكلفة تصل إلى 255 ألف جنيه، ضمن خطة المحافظة في هذا الشأن.





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وأفاد التقرير بأنه تم خلال الشهر الجاري توزيع 27 ألف و500 كرتونة و٤٥٠٠٠ ك بطاطس ، بالإضافة إلي ٢٧٠٠ شنطة مستلزمات حماية ووقاية و١٥٠٠ فرخة، يتم توزيعها عن طريق الجمعيات بقري بني سويف، وتستهدف الأسر الأكثر احتياجاوالأولى بالرعاية ، في اطار دعم جهود الدولة في مجابهة تداعيات فيروس كورونا على الأسر الأكثر احتياجا ، وتزامنا مع شهر رمضان الكريم.





ووصل عدد الحالات التي تم تسليمها كرتونة مواد غذائية إلى ١٢٠٠ كرتونة ، وتم توزيع ٢٠٠٠٠٠ جنيه إعانة مالية للمرة الواحده لحالات الإغاثة والعمالة المتضررة ، وتم توزيع ٩٣٧٥ شنطة زكاة فطر علي المواطنين من خلال الجمعيات الشريكة في القري.



