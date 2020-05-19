AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ بني سويف يستعرض جهود توفير احتياجات الأسر الأكثر احتياجا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:56 م
محافظ بني سويف يستعرض
محافظ بني سويف يستعرض جهود توفير احتياجات الأسر
Advertisements
محمد عبد الحليم
أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على جهود المجتمع المدني الفاعلة في الدفع بخطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات  فيروس كورونا ، وكذا الدفع بالخطة التنموية للدولة في مختلف المجالات .

وأشار إلى أن المجتمع المدني ، خاصة الجمعيات  الأهلية قامت بدور هام ومحوري ، لاسيما في مجال المساهمة في توفير احتياجات ومتطلبات المواطنين والأسر  الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا. 

جاء ذلك خلال استعراض تقرير مساهمات مؤسسة مصر الخير في الفترة الأخيرة ، والذي عرضته حنان الدرباشي مدير المؤسسة بالمحافظة، حيث أوضح التقرير أنه تم مؤخرا تسليم التضامن الاجتماعي ١٧٠٠٠ علبة عصير لتر لتوزيعها علي المواطنين بالعزل الصحي للعالقين حتي انتهاء فترة عزلهم ، وذلك بتكلفة تصل إلى 255 ألف جنيه، ضمن خطة المحافظة في هذا الشأن. 

اقرأ أيضا : 

وأفاد التقرير بأنه تم خلال الشهر الجاري  توزيع 27 ألف و500  كرتونة و٤٥٠٠٠ ك بطاطس ، بالإضافة إلي ٢٧٠٠ شنطة مستلزمات حماية ووقاية و١٥٠٠ فرخة، يتم توزيعها عن طريق الجمعيات بقري بني سويف، وتستهدف الأسر الأكثر احتياجاوالأولى بالرعاية ، في اطار دعم جهود الدولة في مجابهة تداعيات فيروس كورونا على الأسر الأكثر احتياجا ، وتزامنا مع شهر رمضان الكريم.

ووصل عدد الحالات التي تم تسليمها كرتونة مواد غذائية إلى  ١٢٠٠ كرتونة ، وتم توزيع ٢٠٠٠٠٠ جنيه إعانة مالية للمرة الواحده لحالات الإغاثة والعمالة المتضررة ، وتم توزيع ٩٣٧٥ شنطة زكاة فطر علي المواطنين من خلال الجمعيات الشريكة في القري.

وكشف التقرير أيضا عن توريد 2 جهاز غسيل كلوي بتكلفة 370 الف جنيه لمستشفي طنسا بني مالو، وتم استهداف اكثر من ١٠٠ قرية بمحافظة بني سويف خلال شهر رمضان علي مستوي المراكز السبعة للمحافظة من خلال حملة رمضان ومن خلال إغاثة العمالة اليومية المتضررة من فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توزيع 1473 کرتونة غذاء وشنط وقاية على 1862 أسرة من متضرري كورونا بالبحيرة

توزيع 6 آلاف كرتونة مواد غذائية و5 أطنان لحوم على متضرري كورونا في الشرقية

"مستقبل وطن" يطلق قوافل غذائية بالمحافظات لدعم ومساندة الأسر الأكثر احتياجًا.. صور

مستقبل وطن يطلق قوافل غذائية بـ 16 محافظة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا

نشاط مكثف لحزب مستقبل وطن فى المحافظات..قوافل غذائية بالمحافظات..وتوزيع وجبات رمضانية على الأسر الأكثر احتياجا

توزيع 22 ألف كرتونة للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان في بني سويف

ترشيحاتنا

إلغاء الدوري المصري.. رياضة البرلمان: 4 أسباب تجعل عودته مستحيلة

بشرى سارة.. استشارى طب وقائى: قريبا سيتم الإعلان عن لقاح جديد لفيروس كورونا

حدد الاستثناءات والعقوبة..مدبولي يُصدر قرارًا بشأن تنظيم الإجراءات الاحترازية فى العيد

سيد عبد الحفيظ ضحية رامز جلال في «رامز مجنون رسمي»

الأزمة بين بشار الأسد وابن خاله رامي مخلوف تتصاعد.. مصادرة أموال رجل الأعمال السوري

ستنتهي الحدوتة.. مالك وادي دجلة يؤكد إلغاء الدوري الممتاز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق بين الفيلر والبوتوكس.. فيديو

بدون تكاليف.. 4 مشروبات وعصائر تعالج قرحة المعدة فى ساعات

بجمبسوت وكمامة وجوانتي.. سالي عبد السلام تخطف الأنظار بإطلالة متواضعة