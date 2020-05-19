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فن

تتر البرنس يقترب من تخطي الـ3 ملايين مشاهدة

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:39 م
صدى البلد
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محمد نحلة
اقترب تتر مسلسل البرنس من كسر حاجز ال3 مليون مشاهدة عبر قناة محمد رمضان على يوتيوب.


التتر يحمل أسم "مفيش حاجة صعبة"، وهي من كلمات محمد المصري، والحان وليد سامي، وتوزيع عمرو الخضري.


"البرنس" بطولة محمد رمضان بجانب كل من نور وأحمد زاهر وروجينا وإدوارد ومحمد حاتم وريم سامي ومحمد علاء ودينا عبد العزيز وأحمد داش، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2020.


تدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس"، و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه.

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