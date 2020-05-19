3 قروش زيادة في سعر الدولار أمام الجنيه.. اليوم

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بمقدار 3 قروش مقارنة بأسعار أمس الإثنين، وذلك بحسب ما جاء في متوسط السعر بـ البنك المركزي المصري ، ليسجل الدولار 15.73 جنيه للشراء و 15.83 جنيه للبيع لدي البنك المركزي.





ووصل أدني سعر سجله الدولار مقابل الجنيه ببنكي مصر و الأهلي إلي 15.72 جنيه للشراء و 15.82 جنيه للبيع.





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كما وصل سعر الدولار ببنوك " الكويت الوطني، البركة، قناة السويس، كريدي أجريكول، الاستثمار العربي، التنمية الصناعية، التجاري الدولي" عند 15.74 جنيه للشراء مقابل 15.84 جنيه للبيع.

