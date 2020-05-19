3 قروش زيادة في سعر الدولار أمام الجنيه.. اليوم

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بمقدار 3 قروش مقارنة بأسعار أمس الإثنين، وذلك بحسب ما جاء في متوسط السعر بـ البنك المركزي المصري، ليسجل الدولار 15.73 جنيه للشراء و 15.83 جنيه للبيع لدي البنك المركزي.
ووصل أدني سعر سجله الدولار مقابل الجنيه ببنكي مصر و الأهلي إلي 15.72 جنيه للشراء و 15.82 جنيه للبيع.
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وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه بنك الإسكندرية 15.73 جنيه للشراء مقابل 15.83 جنيه للبيع.
ووصل أعلي سعر للدولار مقابل الجنيه بمعظم البنوك ومن بينها بنوك " الأهلي الكويتي، المصرف المتحد، بلوم، مصرف أبوظبي الإسلامي، مصر إيران للتنمية، التعمير والإسكان، العربي الافريقي الدولي، اتش اس بي سي، عودة" إلى 15.74 جنيه للشراء مقابل 15.84 جنيه للبيع.
كما وصل سعر الدولار ببنوك " الكويت الوطني، البركة، قناة السويس، كريدي أجريكول، الاستثمار العربي، التنمية الصناعية، التجاري الدولي" عند 15.74 جنيه للشراء مقابل 15.84 جنيه للبيع.