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توك شو

بالورود.. طاقم طبي يحتفل بشفاء مريضة بفيروس كورونا.. فيديو

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:46 م
مريضة بفيروس كورونا
مريضة بفيروس كورونا
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البهي عمرو

عرضت قناة روسيا اليوم مقطع فيديو يوضح فرحة طاقم طبي بعد تعافى مريضة من فيروس كورونا المستجد وخروجها من المستشفى بالولايات المتحدة الأمريكية.


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وأوضحت القناة أن المرضية تدعى تونيا وهى أول مريضة بفيروس كورونا يتم علاجها ببلازما الدم فى أحد المستشفيات بالولايات المتحدة.


وأكدت القناة أن علاج المريضة استغرق 8 أيام فقط، وكان فى انتظار المريضة مجموعة من الأطباء و أفراد من أسرتها وأصدقائها و استقبلوها بالورود و الفرح الشديد.

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