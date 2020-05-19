بالورود.. طاقم طبي يحتفل بشفاء مريضة بفيروس كورونا.. فيديو

عرضت قناة روسيا اليوم مقطع فيديو يوضح فرحة طاقم طبي بعد تعافى مريضة من فيروس كورونا المستجد وخروجها من المستشفى بالولايات المتحدة الأمريكية.





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وأوضحت القناة أن المرضية تدعى تونيا وهى أول مريضة بفيروس كورونا يتم علاجها ببلازما الدم فى أحد المستشفيات بالولايات المتحدة.





وأكدت القناة أن علاج المريضة استغرق 8 أيام فقط، وكان فى انتظار المريضة مجموعة من الأطباء و أفراد من أسرتها وأصدقائها و استقبلوها بالورود و الفرح الشديد.