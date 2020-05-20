استقرار الدولار بالبنوك في تعاملات اليوم

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل 15.73 جنيه للشراء و 15.83 جنيه للبيع وفقا لمتوسط السعر لدي البنك المركزي المصري.
وصل أدنى سعر سجله الدولار مقابل الجنيه ببنكي مصر و الأهلي إلي 15.72 جنيه للشراء و 15.82 جنيه للبيع.
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وبلغ سعر الدولار بـ بنك الإسكندرية 15.73 جنيه للشراء مقابل 15.83 جنيه للبيع.
وصل أعلي سعر للدولار بمعظم البنوك من بينها بنوك " الأهلي الكويتي، المصرف المتحد، بلوم، مصرف أبوظبي الإسلامي، مصر إيران للتنمية، التعمير والإسكان، العربي الافريقي الدولي، اتش اس بي سي، عودة" عند 15.74 جنيه للشراء مقابل 15.84 جنيه للبيع.
ووصل سعر الدولار ببنوك " الكويت الوطني، البركة، قناة السويس، كريدي أجريكول، الاستثمار العربي، التنمية الصناعية، التجاري الدولي" عند 15.74 جنيه للشراء مقابل 15.84 جنيه للبيع.