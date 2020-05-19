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توك شو

دي مجنونة.. أحمد السقا عن ضيفة برنامجه اليوم.. فيديو

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:55 م
أحمد السقا
أحمد السقا
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البهي عمرو
عرضت قناة "mbc مصر"، منذ قليل، مقطع فيديو يظهر الفنانة ستيفاني صليبا ضيفة حلقة اليوم من برنامج إغلب السقا، التي ستذاع عبر قناة "MBC مصر" في تمام السابعة مساء.

تحل الفنانة ستيفاني صليبا ضيفة فى الحلقة السادسة والعشرين لتدخل فى منافسة مع النجم أحمد السقا، في برنامج المسابقات إغلب السقا.

وقالت الفنانة ستيفاني صليبا، خلال برومو الحلقة "مين السقا ده"؛ ليرد أحمد السقا "دي مجنونة".

ويُعرض برنامج إغلب السقا على " MBCمصر" يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.
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