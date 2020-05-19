ترامب: 16 مليار دولار لدعم المزارعين المتضررين من كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستدعم المزارعين المتضررين من تفشي فيروس كورونا المستجد.





وقال ترامب ، خلال مؤتمر بشأن دعم المزارعين المحليين، إن بلاده ستقدم 16 مليار دولار لدعم المزارعين المتضررين من فيروس كورونا المستجد.





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وأضاف ترامب، أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها اكتفاء ذاتي من الحيوانات، معربا عن استغرابه من الاتفاقات الموقعة بشأن استيراد المواشى.





وفي سياق آخر، أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جدلا واسعا منذ أمس، عندما كشف أنه بدأ بتناول عقار هيدروكسي كلوروكين الذي يعالج الملاريا، منذ 10 أيام على سبيل الوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وأضاف ترامب "أعتقد أنّه جيد. لقد سمعت أمورًا جيدة جدًا عنه. أنتم تعرفون عبارة: ما الذي ستخسره؟"، مشيرًا إلى أنّه يتناول أيضًا الزنك كإجراء وقائي.





وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي هاجمت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب إعلانه عن تناوله العقار ليقي نفسه خطر الإصابة بالفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).



