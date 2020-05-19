ليلة القدر .. أحب الأعمال فيها إلى الله وسبب تسميتها

ليلة القدر ، يسلم الله فيها الأقدار للملائكة الموكلين بها فيتنزلوا بها على العباد، ولذا سميت بليلة القدر، وكذلك لأنه نزل القرآن فيها وهو ذو قدر عظيم.





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تعتبر قراءة القرآن في ليلة القدر ، من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، فكان النبي والصحابة يحرصون على تلاوة القرآن وخاصة في العشر الأواخر من رمضان أو ليلة القدر.





ويقول الله سبحانه وتعالى عن تلاوة القرآن «إنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ. لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ».





كما يقول النبي في حديثه الشريف "جاء في الحديث الذي رواه أبو موسى الأشعري -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن؛ كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن؛ كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن؛ مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن؛ كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر».





كما يستحب في ليلة القدر الإكثار من الدعاء والتضرع إلى الله بالحاجات التي يحتاجها الصائم وكذلك الإكثار من الصلاة على النبي.





ويستحب كذلك قيام الليل والصلاة في جوف الليل، فإحياء ليلة القدر بالصلاة في الليل له قدر عظيم فالملائكة تكون في حالة صعود وهبوط وكذلك يشعر المسلم بسلام حتى مطلع الفجر.



