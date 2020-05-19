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ديني

ليلة القدر.. أحب الأعمال فيها إلى الله وسبب تسميتها

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:58 م
ليلة القدر .. أحب
ليلة القدر .. أحب الأعمال فيها إلى الله وسبب تسميتها
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محمد شحتة
ليلة القدر، يسلم الله فيها الأقدار للملائكة الموكلين بها فيتنزلوا بها على العباد، ولذا سميت بليلة القدر، وكذلك لأنه نزل القرآن فيها وهو ذو قدر عظيم.

تعتبر قراءة القرآن في ليلة القدر، من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، فكان النبي والصحابة يحرصون على تلاوة القرآن وخاصة في العشر الأواخر من رمضان أو ليلة القدر.

ويقول الله سبحانه وتعالى عن تلاوة القرآن «إنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ. لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ».

كما يقول النبي في حديثه الشريف "جاء في الحديث الذي رواه أبو موسى الأشعري -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن؛ كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن؛ كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن؛ مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن؛ كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر».

كما يستحب في ليلة القدر الإكثار من الدعاء والتضرع إلى الله بالحاجات التي يحتاجها الصائم وكذلك الإكثار من الصلاة على النبي.

ويستحب كذلك قيام الليل والصلاة في جوف الليل، فإحياء ليلة القدر بالصلاة في الليل له قدر عظيم فالملائكة تكون في حالة صعود وهبوط وكذلك يشعر المسلم بسلام حتى مطلع الفجر.


أعمال النبي في رمضان
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد كثيرا في قيام الليل في العشر الأواخر من رمضان اجتهادًا جماعيًا، فجاء في الحديث الصحيح أن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - إذا دخل العشر الأواخر من شهر رمضان أيقظ أهله أي: نساءه وشد المئزر وأحيا ليله.

الاجتهاد في العبادة في البيت، يصلح الأسرة، فشد المئزر هو: الاجتهاد في الطاعة، كما أن الحديث يفهم منه أن من لم يقم الليل في العشر الأواخر يكون ليله ميت أي: ساقط من الثواب والأجر؛ إذ لا عمل للأموات، فهذا القيام حياة للأسرة وصلاح لها كلها؛ فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع.

كما كان رسول الله  أجود الناس في رمضان، فإذا دخل العشر الأواخر منه كان كالريح المرسلة أي: كان أكثر جودا وسخاء وعطاء؛ فعلينا أن نكثر من الإنفاق في رمضان عامة وفي العشر الأواخر خاصة.
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