AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ربيع ياسين: حزنت بعد انضمام أحمد فتحي لـ بيراميدز

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 06:13 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالله هشام
أكد ربيع ياسين لاعب منتخب مصر السابق أن طريقة تعامل محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي مع ملف حسام عاشور سواء اعتزاله أو تجديد التعاقد معه ليست جيدة.
 
وأضاف ياسين في تصريحات إذاعية مع أحمد شوبير :قرار التجديد أو رحيل اللاعب من المفترض أن تكون أسرع بعد إجماع القرار ورؤية الجهاز الفني.

وأكمل : حسام عاشور يجب أن يختتم حياته في النادي الأهلي، وفتح أبوابه للعمل معه خلال الفترة المقبلة، ومن الصعب أن يختم اللاعب حياته خارج النادي.

وأوضح : حزنت بعد انضمام أحمد فتحي لنادي بيراميدز بعد فترة الجلسات التى دامت لـ أسبوعين لتجديد التعاقد، وليس الأهلي الذي ينتظر اللاعب وهي حرية اللاعب.

واختتم ربيع ياسين تصريحاته قائلا : شريف إكرامي اتخذ القرار مبكرا وقرر الانتقال لفريق اخر ليشارك في المباريات، وانا احترم جميع القررات اللاعبين.

جدير بالذكر أن أحمد شوبير أعلن انضمام شريف إكرامي لفريق بيراميدز وسيتم الإعلان بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلى والتخلص من الأساطير.. هل ينضم حسام عاشور لسابقيه من نجوم الأحمر؟

شوبير: حسام عاشور كان يشعر بأن الأهلي لن يجدد له وإكرامي اتخذ القرار الصحيح

شوبير يكشف مصير نجله مع الأهلي

مماطلة أحمد فتحي.. ربيع ياسين: إكرامي واقعي وعاشور لديه حرية القرار

أحمد شوبير يكشف عن طلب فايلر من محمود الخطيب

مانويل جوزيه يعلنها : حسام عاشور يجب أن يختم مشواره في الأهلي .. فيديو

ترشيحاتنا

شاهد.. سد إليسو المثير للجدل كارثة جديدة لأردوغان تهدد دولتين عربيتين

إعلامي شهير يسخر من سيد عبد الحفيظ بعد مقلب «رامز مجنون رسمي»

لا تلمسوا العين أو الفم.. الصحة تصدر 5 نصائح لتفادي الإصابة بفيروس كورونا

بـ سكين.. جريمة قتل بأحد فنادق مكة هزت السعودية.. القصة كاملة

اعترافات قاتلة زوجها في بدر: خلصت عليه أنا وعشيقي ورميته في عربيته

سيد عبد الحفيظ ضحية رامز جلال في «رامز مجنون رسمي»

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهمة جدا.. أفضل النصائح الواجب اتباعها لإتمام التعافي من فيروس كورونا

أنيقة دائما.. أجمل 10 إطلالات لـ إلهام شاهين بالأسود.. شاهد

فى زمن كورونا.. 6 خطوات لحماية البشرة أثناء ارتداء الماسك