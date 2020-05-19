ربيع ياسين: حزنت بعد انضمام أحمد فتحي لـ بيراميدز

أكد ربيع ياسين لاعب منتخب مصر السابق أن طريقة تعامل محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي مع ملف حسام عاشور سواء اعتزاله أو تجديد التعاقد معه ليست جيدة.
وأضاف ياسين في تصريحات إذاعية مع أحمد شوبير :قرار التجديد أو رحيل اللاعب من المفترض أن تكون أسرع بعد إجماع القرار ورؤية الجهاز الفني.
وأكمل : حسام عاشور يجب أن يختتم حياته في النادي الأهلي، وفتح أبوابه للعمل معه خلال الفترة المقبلة، ومن الصعب أن يختم اللاعب حياته خارج النادي.
وأوضح : حزنت بعد انضمام أحمد فتحي لنادي بيراميدز بعد فترة الجلسات التى دامت لـ أسبوعين لتجديد التعاقد، وليس الأهلي الذي ينتظر اللاعب وهي حرية اللاعب.
واختتم ربيع ياسين تصريحاته قائلا : شريف إكرامي اتخذ القرار مبكرا وقرر الانتقال لفريق اخر ليشارك في المباريات، وانا احترم جميع القررات اللاعبين.
جدير بالذكر أن أحمد شوبير أعلن انضمام شريف إكرامي لفريق بيراميدز وسيتم الإعلان بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.