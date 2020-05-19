الأعلى للإعلام يرصد ٤ ملاحظات على مسلسل واكلينها والعة و٩ على ونسني

رصدت اللجان الفنية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المكلفة برصد ومتابعة كافة الأعمال الدرامية المعروضة التى تعرض في رمضان، 4 ملاحظات جديدة على مسلسل "واكلينها والعة".





وتضمنت الملاحظات ، مشاهد ألفاظ سوقية ومتدنية ومبتذلة، وملاحظة لكل من معايير الرصد "انتقاد سلوكيات المصريين، وإيحاءات جنسية، التدخين، ومخالفة كود الطفل.





وأوضح التحليلي الإحصائي نماذج من الملاحظات للألفاظ السوقية ومنها "أوعى عقلك يوزك وكرشك يهزك وتاكلها"، كما تم رصد مخالفة لكود الطفل، و تم رصد حديث البنت مع والدها بشكل غير لائق تقول "لو ماما ضربتني إيدها هي اللي هتوجعها، إيه الأوفر ده يا بابا، اهتماماتك سطحية يا بابا".





وتم رصد إهانة الشعب المصرى، وهو مشد ما قاله أحد أفراد العصابة "أخدت الحاجة الساقعة بتاعتي ليه أنت عامل فيها من بنها، فيرد عليها الآخر: ما إحنا من بنها فعلا والبطاقة مكتوب فيها إنها من بنها"، كما تم رصد مشهد اعتبره التقرير إيحاءات جنسية.





كما رصدت اللجان الفنية، 9 ملاحظات جديدة على مسلسل "ونسني" تضمنت 5 مشاهد ألفاظ سوقية ومتدنية ومبتذلة، وملاحظة لكل من معايير الرصد "مشاهد عنف، إيحاءات جنسية، التدخين، تشويه صورة المرأة وإهانتها.