إصابة سامح فهمي وزير البترول الأسبق بـ كورونا

وشغل المهندس سامح سمير أمين فهمي منصب وزير البترول والثروة المعدنية لمدة 12 عام، في الفترة من عام 1999 حتى عام 2011، وهو من مواليد عام 1949، وحصل علي بكالوريوس الهندسة الكيميائية من جامعة القاهرة في عام ‏1973‏، قبل أن يحصل علي درجة الزمالة في التخطيط القومي من أكاديمية ناصر العسكرية‏ بعد ذلك.‏