إصابة سامح فهمي وزير البترول الأسبق بـ كورونا

تناقلت وسائل إعلام متخصصة في شئون قطاع البترول المصري، خبرا عن إصابة المهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، بوباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قبل أن تتواصل "صدى البلد" مع مصدر من أسرته والذي أكد صحة الخبر.
وأضافت، التقارير المتداولة أن وزير البترول الأسبق يخضع حاليا للعزل الطبي تحت إشراف فريق طبي على أعلى مستوى، في مساعي التعافي من الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى استقرار الوضع الصحي له حاليا على الرغم من الإصابة.
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ولم يتسن حتى الآن تحديد مصدر إصابة وزير البترول الأسبق سامح فهمي بفيروس كورونا، إلا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية تجاه المحيطين به، للتأكد من سلامتهم وعدم إصابة أحدهم بـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وشغل المهندس سامح سمير أمين فهمي منصب وزير البترول والثروة المعدنية لمدة 12 عام، في الفترة من عام 1999 حتى عام 2011، وهو من مواليد عام 1949، وحصل علي بكالوريوس الهندسة الكيميائية من جامعة القاهرة في عام 1973، قبل أن يحصل علي درجة الزمالة في التخطيط القومي من أكاديمية ناصر العسكرية بعد ذلك.