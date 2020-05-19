أسامة عرابي: الظروف خدمت البعض لتدريب الأهلي وحلمى قيادة المارد الأحمر

كشف أسامة عرابي، لاعب النادي الأهلي السابق، اليوم الثلاثاء، عن سبب عدم تدريبه المارد الأحمر حتى الآن.
وسبق لعرابي تولي منصب المدرب العام للنادي الأهلي مع الهولندي مارتن يول عام 2016.
وقال عرابي في تصريحات إذاعية لبرنامج النجوم في رمضان على إذاعة الشباب والرياضة:" من تولى منصب المدير الفني للأهلي مثل البدري ومحمد يوسف ليسوا أفضل مني، الظروف فقط هي من جعلتهم يدربوا الأهلي وحالت دون تدريبي له."
وأضاف :" تدريب النادي الأهلي حلم وشرف لأي فرد، وأتمنى بكل تأكيد تولي منصب المدير الفني في يوم من الأيام.
ويعد أسامة عرابي أحد أساطير وكباتن النادي الأهلي التاريخيين، حيث حقق معه 28 لقبًا في فترة الثمانينات والتسعينات.