الفلاحين: استئناف الاجتماعات منتصف يونيو المقبل.. وتكليف أمين عام جديد

قـ ال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إ ن النقابة العامة للفلاحين سوف تستأنف اجتماعاتها الشهرية في منتصف يونيو المقبل، حيث كانت النقابة قد علقت اجتماعتها الشهرية تماشيا مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع انتشار وباء كورونا.





ولفت "أبو صدام" إلى أن الاجتماع الأول سيكون لأعضاء مجلس الإدارة في ثوبه الجديد في منتصف يونيه المقبل بالمقر الرئيسي للنقابه العامه للفلاحين والاجتماع الثاني لمجلس النقابات الفرعية يوم 20 من نفس الشهر مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع العدوى بفيروس كورونا.





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وأضاف أبوصدام أنه تم استبعاد 6 أعضاء من مجلس الإدارة القديم تنفيذا لقواعد اللائحة الداخلية بينهم 4 أعضاء بمجلس النواب الحالي وتكليف أمين عام جديد واعادة التجديد لبعض النقباء الفرعيين وتعيين نقباء جدد لبعض المحافظات مع تكليف عدد آخر من قيادات النقابة لمجلس الإدارة الجديد لإستكمال مجلس الإدارة الحالي بعد وفاة بعض الاعضاء واستبعاد آخرين.





وأوضح عبدالرحمن أنه سوف يتم الاعلان عن اسم الامين العام الجديد بعد الاجتماع وفور توقيع أعضاء مجلس الإدارة الحالي على محضر الاجتماع متضمنا اسم الأمين العام الجديد .



