محافظ بني سويف يواصل لقاءاته بالمجلس الاستشاري للشباب لدعم الخطة التنموية

واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافط بني سويف اجتماعاته مع محاور المجلس الاستشاري للشباب الذي يتكون من 6 محاور ، وهم :الحوكمة والتحول الرقمي ، والمحور الاجتماعي ، والعمل العام، والاقتصادي ، وبناء الإنسان ، والتنمية المحلية .





حيث تم اليوم خلال الاجتماع بشباب محوري العمل العام ، والمحور الاجتماعي،استعراض الأطر العامة لمنظومة العمل، والخطوات العملية القادمة لتفعيل دور المجلس الشبابي في الدفع بجهود الدولة لتحقيق التنمية ، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ، والسيد بلال حبش نائب المحافظ ، و محمد على جبر أمين عام المجلس ، وهند أحمد أمين عام مساعد المجلس.





أشار محافظ بني سويف إلى أهم محددات وأطر منظومة العمل بالمجلس ، مؤكدا على أن التكامل بين المحاور الست التي يتكون منها المجلس هو الآلية الرئيسية عند تنفيذ أي مقترح أو مشروع، .





مشيرا إلى أنه تمت مراعاة التكامل في تكوين المجلس وأن يحتوى المجلس على الشباب المميز والمتخصص في معظم التخصصات مثل : التكنولوجيا والاتصالات ، والتنمية الاقتصادية ( زارعية – صناعية- سياحية ) ، والقانون ، ودراسة الجدوى الاقتصادية من كافة النواحي المالية والقانونية وغيرها ، وأيضا المتخصصين في الترويج والتسويق بكافة أنواعه









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وأضاف محافظ بني سويف أنه من أهم الأطر بالمنظومة العمل بروح الفريق الواحد وتغليب المصلحة العامة ، مشيرا إلى أن المجلس تطوعي ، والمشاركة فيه تطوع ، وتم الاختيار من بين أكثرمن 1600 شاب تقدموا للمشاركة بشكل تطوعي لخدمة بلدهم والنهوض بوطنهم ، حيث اجتاز هؤلاء الشباب عدة اختبارات ضمن آليات اختيار مدروسة في اطار أهداف، مشيرا أنه تم تشكيل المجلس جاء في إطار توجهات الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بتمكين الشباب واتاحة الفرصة لخدمة بلدهم.





واستمع محافظ بني سويف لبعض مقترحات الشباب بالإجتماع ، مشيرا إلى حرصه على الاجتماع بهم جميعا بكامل التشكيل ، منوها عن صعوبة ذلك في ظل الظروف الراهنة و أزمة كورونا ، والخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات الفيروس،وموضحا أنه سيجتمع مع شباب كل محور أو محورين على حدة،وستكون هناك ألية للتواصل الدائم، بحيث تكون الاجتماعات آلية منها وليست هي الأساس لتبادل الأفكار وتنظيم العمل أو المشاركة في تنفيذ مقترح .



