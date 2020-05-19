عشان طفلك.. عادات هامة تساعد ابنك على النوم بشكل سريع

قد لا يعاني طفلك من مشاكل منتظمة في النوم ومع ذلك أحيانًا ما يسبب لك الطفل تغيير، ويحدث هذا عادة عندما يصبح الطفل يلعب بشكل مفرطًا في الليل ، فهذا يعني أنه يحصل على دفعة من الطاقة فجأة ولن يذهب للنوم.





وكشفًا عن ما قدمه موقع "boldsky" إليكم أبرز الطرق لتهدئة الطفل فى الليل





الحفاظ على الجدول الزمني احرصي دائمًا على اتباع جدول زمني محدد لطفلك، فالأطفال حساسون جدًا للتغيرات في وجباتهم وأوقات نومهم، إذا خرجت عن الجدول الزمني ، فسيصبح الطفل مفرطًا في الساعات الفردية.

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حمام دافئ لا يوجد شيء أكثر مهدئا من الحمام الدافئ لتهدئة حواس طفلك، امنحي طفلك حمامًا فاترًا إذا كان الصيف ، كما تساعد بعض منتجات الأطفال الطفل على الهدوء ليلًا و تهدئه الطفل

اجعلها مظلمة احرصي دائمًا على إشارة تخبر طفلك بوقت النوم بشكل يومى، ويعد إطفاء الأنوار ووجود مصباح ليلي خافت بمثابة محفز جيد للنوم.







