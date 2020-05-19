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تعليم

أستاذ جامعي: التعليم الإلكتروني أثبت ضعف الطلاب تكنولوجيا.. ولابد من عودة الدراسة بالشكل التقليدي

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 07:21 م
الدكتور محمد كمال
الدكتور محمد كمال
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عبد الله علي

قال الدكتور محمد كمال أستاذ الفلسفة بجامعة كفر الشيخ، إن استمرار عملية التعليم عن بعد وحده لا يصلح إطلاقا، مؤكدًا أنه لا يمكن الاستغناء عن التواصل المباشر ما بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأضاف كمال، لـ"صدى البلد"، أن التعليم الإلكتروني عن بعد يجوز في حالة أن يرسل الطالب تكلفيات أو أبحاث بجانب التعليم الأساسي الذي يعتمد على حضور المحاضرات، لافتًا إلى أن التجرية الحالية أثبتت ضعف بعض الطلاب الشديد في التعامل مع التكنولوجيا والتعليم عن بعد.

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وأشار أستاذ الفلسفة بجامعة كفر الشيخ، إلى أن الكثير من الطلاب يستخدم التكنولوجيا بشكل خاطئ عن طريق استخدام مواقع السوشيال ميديا وتطبيق "فيسبوك"و"تيك توك" وفقط.


وتابع الدكتور محمد كمال: أن العام المقبل يجب أن تعود الدراسة بشكلها العادي، وهذا ما سوف يفعله العالم كله، مع أخذ الاحتياطات اللازمة من تفشي فيروس كورونا، لافتا إلى أن الحياة ستعود بشكل طبيعي الفترة المقبلة.

 

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد اجتمع مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم والبحث العلمي، وشدد على دعم آليات التعلم عن بعد في الجامعات، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية المشددة الخاصة بالتباعد الاجتماعي وتطهير وتعقيم كافة المنشآت بمختلف الجامعات للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين.

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