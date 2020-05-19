للاستيلاء على أموال المواطنين.. حبس عصابة تنتحل صفة رجال شرطة بالبساتين

قررت نيابة البساتين الجزئية حبس ٣ أشخاص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بانتحال صفة رجال شرطة وإيقاف المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدائرة القسم.





وامرت النيابة رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهمين السابق والوقائع التى ارتكبوها سابقا.





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وكان قد تمكن رجال أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بإنتحال صفة رجال شرطة وإستيقاف المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالبساتين.





فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة البساتين، حال مرورها بمنطقة صقر قريش بدائرة القسم من ضبط (عاطلان - سائق) حال استقلالهم سيارة طراز "فان" ، وعُثر بحوزتهم على (مبلغ 5000 جنيه - طبنجة صوت - 5 طلقات - 6 رزم قصاصات ورقية على هيئة مبالغ مالية - مجموعة من المظاريف بيضاء اللون) ، وبصحبتهم (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا) .





و مناقشته قرر بأنه حال تواجده أمام المجزر الآلى الكائن بدائرة قسم شرطة الخليفة إستوقفه المتهمين بدعوى أنهم من رجال الشرطة وقاموا بإصطحابه داخل السيارة للمنطقة محل الضبط وتفتيشه والإستيلاء منه على المبلغ المالى المضبوط.





وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة منتحلين صفة رجال شرطة باستخدام المضبوطات بحوزتهم تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال مكافحة جرائم النصب وانتحال الصفة.



