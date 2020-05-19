لفظ صهيوني.. خالد الجندي يحذر من وصف عصا موسى بـ السحرية ..فيديو

حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من تفسير قول "عصا موسى" السحرية، لأن التفسيرات القرآنية، ترفض كل محاولات إلصاق أحاديث السحر بـ«عصا موسى»، فأعمال السحر لها نسخ مكررة، وقد يأتي أحد بسحر فيأتيه من يعارضه بسحر أقوى، أما هذا الأمرُ فهو معجزةٌ من معجزاتِ الأنبياءِ.
وأوضح "الجندي"، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن الظهور الأول لهذه المعجزة في القرآن الكريم، ارتبط بسؤال موجه من الله لنبيه عن تلك العصا التي يحملها بيمينه، ولما أجاب موسى أنها مجرد عصا يتوكأ عليها ويهش بها على غنمه وله فيها مآرب أخرى، هنا يطلب منه الله أن يلقيها على الأرض ليرى من تلك العصا أمرًا جديدًا غريبًا لا يتوقعه، وأصبحت حية حقيقية تسعى، و في أول الأمر خاف موسى وابتعد عنها، إلا أن الله طمأنه بأن يقترب منها ولا يخاف فسوف تعود لسيرتها الأولى مجرد عصا، لتكون هذه المعجزة رسالة تأييد من الله لنبيه أمام الفرعون بعد ذلك.
وأضاف الجندى، أن وصف العصا بالسحرية وصف صهيونى لا يجوز أبدًا القول عليها أو وصفها بالسحر.
وكان الشيخ خالد الجندى
، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حذر من قول امرأة لرجل "أحبك في الله"، وإن كان معناه صحيح إلا أن لفظها مريب، تفتح أبواب الشر، وتسمح بنزغات الشيطان.
وتابع الجندى، "هذه الكلمة تعرض سمعة الشخص للاتهام بغير حق، وتفتح عمل الشيطان، "بلاش ست تقول لرجل بحبك في الله".
خالد الجندي: مفيش حاجة اسمها «العشق الإلهي»
كما حذر الشيخ خالد الجندى
، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من قول مصطلح "العشق الإلهي"، لافتا إلى أن العشق يتميز بأمر مادي يلتصق بعضه ببعضه.
وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، الإثنين، "لا يجوز إذًا الحديث بهذه الكلمة عن الله سبحانه وتعالى، فالله يحب"، مستشهدا بقول الله تعالى (قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ).
خالد الجندي يحذر من «صديق العائلة»
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه ليس هناك ما يسمى بـ«صديق للعائلة» في الإسلام، مشيرًا إلى أن البيوت لها حُرمة.
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واستدل بقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم» (سورة النور: 58).
وأكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه ليس هناك ما يسمى بـ«صديق للعائلة» في الإسلام، مشيرًا إلى أن البيوت لها حُرمة.
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