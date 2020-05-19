الكشف عن حقيقة تسجيل إسرائيل صفر إصابات بفيروس كورونا

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن حقيقة تسجيل إسرائيل صفر إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وقالت القناة إنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، أعلنت وزارة الصحة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل، لكن المعلومات التي توصلت إليها القناة كشفت السبب، وهو أن المختبرات التي كان يعمل بعضها حتى خلال ساعات الليلة، توقفت عن العمل بعد التراجع في الطلب على إجراء المسحات.





وأوضحت القناة أنه في تمام الساعة الحادية عشر من صباح اليوم، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أنه منذ منتصف الليل وحتى الساعة 11 ظهرا، لم تسجل أي حالة إصابة جديدة في إسرائيل، وهو الأمر الذي بعث على التفاؤل بين الكثيرين، لأنها المرة الأولى التي تعلن فيها إسرائيل عن صفر إصابات.

وأوضحت القناة أن السبب في هذا الأمر تقني بحت، وأن تراجع الطلب على إجراء الفحوصات بشكل دراماتيكي، بالتزامن مع تراجع عدد المصابين بالفيروس، توقفت المعامل مع العمل اثناء ساعات الليل، وهذا هو السبب الحقيقي وراء تسجيل صفر إصابات.





ولفتت إلى أن البيانات الخاصة بمعدل انتشار الفيروس في إسرائيل باتت جيدة، كما ان تسجيل بضع عشرات من الإصابات خلال اليوم هو معدل مقبول وغير مقلق، لكن إسرائيل حتى اليوم لم تصل بشكل حقيقي إلى القول إنها سجلت صفر إصابات بفيروس كورونا.



