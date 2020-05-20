AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانية تطالب بتطبيق أقصى العقوبة على مخالفي حظر التجول

الأربعاء 20/مايو/2020 - 07:02 ص
حظر التجوال
حظر التجوال
Advertisements
حسن رضوان
أشادت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بحزمة القرارات التى أعلن عنها رئيس الحكومة بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة " كورونا"، خلال فترة ما بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك اعتبارًا من 30 مايو ولمدة خمسة عشر يومًا.


وقالت "نصر" لـ"صدى البلد"، إن قرارات رئيس الوزراء بشأن حظر التجوال فى عيد الفطر المبارك وما بعده جاءت فى صالح المواطن من جانب الدولة من جانب آخر، مطالبًا الدولة بتطبيق أقصى العقوبة على كل من يخالف تعليمات حظر التجوال ويساهم فى انتشار فيروس كورونا المستجد فى المجتمع.

وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى إلى أنه في يوم شم النسيم كان هناك العديد من ينادى بتطبيق الحظر الشامل، والحكومة قررت تطبيق حظر جزئي وكان لها رؤيتها فى ذلك الأمر والتى جاءت عبارة عن قرارات بحظر الوسائل الترفيهية من نوادى وخلافه للحفاظ على صحة المواطنين وعدم وقف حركة الاقتصاد.

وأكدت النائبة، أن الحكومة تقود أزمة فيروس كورونا باحترافيه ونتمني أن يكون المواطن على قدر المسؤولية.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة "كورونا"، خلال فترة ما بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك اعتبارًا من 30 مايو ولمدة خمسة عشر يومًا.


أهم القرارات: 
- فرض حظر التجول في بعض مناطق سيناء.
- حظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق بدءًا من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.
- استمرار إغلاق المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية.
- استمرار إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات و الشواطئ.
- يقتصر العمل بجميع المطاعم  على تقديم خدمة (التيك أواي) خارج ساعات حظر الانتقال وخدمات توصيل الطلبات للمنازل.
- غلق جميع المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية "من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.

استثناءات من  تطبيق الحظر والغلق :
- المخابز ومحال البقالة والبدّالين التموينيين ومحال الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك والصيدليات والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

- أسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال والتحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور.

- جميع المصانع والمخازن والمستودعات ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها والموانئ والمستشفيات والمراكز الطبية والمعامل الطبية.

- المستودعات والمخازن الجمركية وماكينات تزويد المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود وجميع وسائل الإعلام.

- يُستثنى خدمات طوارئ شركات الكهرباء وقطاعات توليد الكهرباء وخدمات طوارئ شركات الغاز وخدمات طوارئ شركات المياه ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه.

- خدمات مشغلي شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات ومراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشركات الاتصالات وتطبيقات المشتريات الإلكترونية ومستودعاتها وبطاقات الصراف الآلي والتخليص الجمركي.

- تُوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة اعتبارًا من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا درءًا لأي تزاحم بين المواطنين. 

- استمرار تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل:خدمات السجل المدني، وتصاريح العمل والجوازات.

- لا يسري التعليق على الخدمات التي تقدمها مكاتب الصحة ومكاتب العمل ومكاتب البريد و بعض الخدمات التي تقدمها أقسام المرور والشهر العقاري.

- استمرار إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية.

- استمرار تعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات وحضانات الأطفال. 

- إلزم العاملين والمترددين على الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة بارتداء الكمامات الواقية.

- يُعاقب كل من يخالف القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه.

- يُستثنى من تطبيق الحظر المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع بكافة أنواعها و مستلزمات الإنتاج، ومركبات الطوارئ.

- يستثني مركبات نقل أموال ماكينات الصراف الآلي ومركبات نقل العاملين بالمصانع أو المخازن والمستودعات أو الشركات أو البنوك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التنمية المحلية: منع تصاريح الخيم الرمضانية وموائد الرحمن حفاظا على المواطنين

بعد تمديد العمل بها..تعرف على نصوص قرارات مجلس الوزراء حول إجراءات مواجهة كورونا

حظر من الثامنة مساءً وكمامة إجبارية.. تعرف على الإجراءات الاحترازية بعد عيد الفطر وحتى منتصف يونيو

منشور رسمي بقرارات الحكومة عن إجراءات ما بعد العيد.. حظر تحرك المواطنين بدءا من الثامنة مساء وارتداء الكمامات إلزامي وغرامة 4 آلاف جنيه للمخالفين

إجراءات الحكومة في عيد الفطر.. إجازة مدفوعة الأجر من السبت حتى الخميس واستثناء خدمات التوصيل بالمطاعم والصيدليات من الحظر

استثناء المطاعم والإجازة تبدأ السبت.. 20 قرارا لـ رئيس الوزراء في أسبوع العيد

ترشيحاتنا

الأسطورة يستلم الجائزة.. ذكرى تتويج النادي الأهلي بلقب نادي القرن الأفريقي.. فيديو

أمريكية تجني ثروة شهرية بسبب قدميها.. صور

خالف قرار منع التجمعات.. الأمن يضبط شخصًا أقام عقيقة في الشارع بالقاهرة

عالم بريطاني: فيروس كورونا لن ينتهي حتى مع وجود لقاح

في عيد ميلاد علي حميدة.. معلومات لا تعرفها عنه

هاني يونس: أمير كرارة حفر لنفسه مكانا ومكانة فى نفوس المجتمع المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقشير وتبييض ونضارة .. 3 ماسكات لبشرتك بـ القهوة

تنشط كورونا وترفع الضغط.. أضرار كارثية لـ المسكنات .. شاهد

أبشر.. الأنفلونزا الشديدة تمنح جسمك حصانة ضد كورونا