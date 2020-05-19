AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد تقرير هيومان رايتس ووتش.. مسئول قطري يحاول تبييض وجه بلاده بشأن كورونا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 08:22 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
نشر نائب مدير مكتب الاتصال الحكومي بدولة قطر، ثامر حمد آل ثاني، مقالا في صحيفة الجارديان البريطانية، حاول خلاله تجميل صورة قطر ووجهها القبيح بعد اعترافها بتفشي كورونا في السجن المركزي بالدوحة.


وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش كشفت في تقرير لها عن تفشي فيروس كورونا في سجن الدوحة المركزي مطالبة السلطات القطرية بضرورة اتخاذ مزيد من الاجراءات لمنع المزيد من تفشي الفيروس بين السجناء، وألقت الضوء على الوضع المأساوي الذي يعيشه السجناء من قلة عدد الأسرة وسوء حالة المرافق وقلتها مقارنة بعدد السجناء.


وزعم المسؤول القطري في مقاله بالجارديان أن ما تطرقت إليه الصحيفة من سوء حال العمالة الوافدة وتوسلها للحصول على الطعام مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، قائلا إن تلك الحوادث منعزلة وفردية، وعلى الرغم من أهميتها بالنسبة للحكومة القطرية، إلا أنها لا تمثل حال الغالبية العظمي من العمال في قطر. حسب مزاعم آل ثاني.


واستطرد ثامر آل ثاني مزاعمه قائلا: " هو الحال مع معظم دول العالم ، وضعت قطر قيودًا مؤقتة لمكافحة انتشار فيروس كورونا. وقد كان لها تأثير على العمليات التجارية وحركة الناس. أثناء الاستجابة المستمرة للوباء ، يُطلب من أرباب العمل توفير الرواتب والأغذية والسكن لجميع العمال، بمن فيهم أولئك الذين لا يستطيعون العمل بسبب فيروس كورونا.


وزعم أن التغييرات في الراتب أو الإجازة غير المدفوعة تتطلب موافقة كل من العامل وصاحب العمل. وإذا انتهى عقد العامل، يجب على صاحب العمل الاستمرار في توفير الطعام والسكن، دون تكلفة للموظف، حتى يمكن إعادته إلى الوطن على نفقة صاحب العمل. زاعما أن الحكومة تطبق هذه القوانين بصرامة.


وأضاف أنه من خلال نظام حماية الأجور الإلكتروني، نعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمراقبة الامتثال وضمان دفع أجور جميع العمال في الوقت المحدد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحذيرات من كارثة يحدثها كورونا بسوريا في هذه الحالة

خارجية البرلمان تكشف هدف هيومن رايتس ووتش من تشويه صورة مصر

حقوقي: هيومن رايتس ووتش تتعامل مع مصر دائما بطريقة غير مهنية

أيمن نصري: تقرير هيومن رايتس ووتش محاولة لتشويه صورة مصر أمام المجتمع الدولي

حقوقيون يردون على تقرير هيومن رايتس ووتش.. أيمن نصري: تسعى دائما لتشويه سمعة مصر.. وليد فاروق: تعمل لصالح الإخوان

عبد الرازق توفيق يكتب: العلاقة الآثمة بين الجماعة والمنظمة فى المواخير القطرية.. هيومان رايتس للإخوان: أبجنى تجدنى

ترشيحاتنا

ألقى نفسه من الشرفة.. انتحار مريض كورونا داخل عزل مستشفى الصدر بالعباسية

مصر ترسل طائرة مساعدات طبية لجمهورية جنوب السودان.. فيديو وصور

فضل الصلاة في ليلة القدر .. الفريضة الواحدة تعادل هذا الأجر

كشف لغز العثور على طفلة مقتولة بالدقهلية.. ابن عمها اغتصبها وتخلص منها

إيناس الدغيدي لـ محمود العسيلي: اعترافك بـ تدخين الشيشة بجاحة.. والأخير: بحبها.. فيديو

نتيجة المشروعات البحثية لطلاب الصفوف من 3 إبتدائي لـ 3 إعدادي .. اعرف آخر أخبارها الآن

AdvertisementS

وزير التعليم لـ صدى البلد: نتيجة الأبحاث ليست بالدرجات.. و100 / 100 تعني مقبولا

اشتعال النيران في نخل مستشفى حميات إمبابة بالجيزة

الصحة: تسجيل 720 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

استثناء المطاعم والإجازة تبدأ السبت.. 20 قرارا لـ رئيس الوزراء في أسبوع العيد

كشف لغز العثور على طفلة مقتولة بالدقهلية.. ابن عمها اغتصبها وتخلص منها

عداد كورونا اليومي.. مصر تسجل رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية

لا تلمسوا العين أو الفم.. الصحة تصدر 5 نصائح لتفادي الإصابة بفيروس كورونا

ألقى نفسه من الشرفة.. انتحار مريض كورونا داخل عزل مستشفى الصدر بالعباسية

إعلامي شهير يسخر من سيد عبد الحفيظ بعد مقلب «رامز مجنون رسمي»

الصحة: تسجيل أعلى معدل يومي للإصابة بفيروس كورونا منذ ظهور الوباء فى مصر

حدد الاستثناءات والعقوبة..مدبولي يُصدر قرارًا بشأن تنظيم الإجراءات الاحترازية فى العيد

بعد إصابته بالفشل الكلوي.. آخر التطورات الصحية لـ خالد سامى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحمي من مرض خطير.. ماذا يحدث للجسم عند تناول بذور الشيا

مهمة جدا.. أفضل النصائح الواجب اتباعها لإتمام التعافي من فيروس كورونا

أنيقة دائما.. أجمل 10 إطلالات لـ إلهام شاهين بالأسود.. شاهد