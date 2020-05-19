AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

التعاونى الزراعى: السيسى صاحب الفضل الأول فى وقف ضريبة الأطيان لمدة عامين

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 08:25 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء مجدي
وجه ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى على قراره بوقف العمل بقانون ضريبة الاطيان الزراعية رقم 113 لعام 1939 لعامين مقبلين والذي توقف العمل به بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في أول أغسطس 2017 لمدة 3 سنوات بالقانون رقم 143 لعام 2017 لتخفيف الأعباء المالية عن الفلاحين.

وقال " حمادة " فى بيان له اصدره اليوم ان الرئيس السيسى صاحب الفضل الأول فى تخفيف الاعباء عن الفلاح المصرى

اقرأ أيضا :

وأكد " رئيس الاتحاد التعاونى" ان هذا القرار من الرئيس السيسى لقى ارتياحا كبيرا لدى الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية خاصة ان هذا القرار أسعد جموع الفلاحين وخفف عنهم الأعباء المالية في ظل تدني الحالة المادية لديهم وتحفيزا لهم لمواصلة الإنتاج الزراعي حتى فى ظل فيروس كورونا.

وأشار ممدوح حمادة إلى ان الفلاح المصرى العظيم تقدم الصفوف وواصل العمل حتى فى ظل المواجهة مع فيروس كورونا من اجل توفير احتياجات المصريين من جميع السلع والمنتجات الزراعية. 

وأضاف ان ذلك الامر ادى الى توفير جميع انواع السلع والمنتجات الزراعية من الخضراوات والفواكه على مستوى الجمهورية وباسعار مناسبة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفلاحين تشيد بقرار الرئيس مد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية

الفلاحين: قرار السيسي بمد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية أثلج صدورنا

حظ الفلاح.. وقف ضريبة الأطيان للمرة الثانية على التوالي بمجموع 5 سنوات

الزراعيين: وقف وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية يساهم في تخفيف الأعباء علينا

زراعة البرلمان: قرارات دعم الفلاح في مواجهة كورونا دليل قدرة الدولة على مواجهة التحديات

نقيب الفلاحين: أزمة كورونا عادت بفوائد كثيرة على الفلاح

ترشيحاتنا

ستنتهي الحدوتة.. مالك وادي دجلة يؤكد إلغاء الدوري الممتاز

السيسي: استقرار ليبيا يعد من محددات الأمن القومي المصري

كريم فهمي: ضد اعتذار شقيقي أحمد عن رجالة البيت

الحكومة: ارتداء الكمامة إجباري اعتبارا من 30 مايو.. و4 آلاف جنيه غرامة للمخالف

غضب عارم من جمهور الأهلي ضد سيد عبد الحفيظ بعد مقلب رامز

لا تلمسوا العين أو الفم.. الصحة تصدر 5 نصائح لتفادي الإصابة بفيروس كورونا

AdvertisementS

وزير التعليم لـ صدى البلد: نتيجة الأبحاث ليست بالدرجات.. و100 / 100 تعني مقبولا

اشتعال النيران في نخل مستشفى حميات إمبابة بالجيزة

الصحة: تسجيل 720 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

استثناء المطاعم والإجازة تبدأ السبت.. 20 قرارا لـ رئيس الوزراء في أسبوع العيد

كشف لغز العثور على طفلة مقتولة بالدقهلية.. ابن عمها اغتصبها وتخلص منها

عداد كورونا اليومي.. مصر تسجل رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية

لا تلمسوا العين أو الفم.. الصحة تصدر 5 نصائح لتفادي الإصابة بفيروس كورونا

ألقى نفسه من الشرفة.. انتحار مريض كورونا داخل عزل مستشفى الصدر بالعباسية

إعلامي شهير يسخر من سيد عبد الحفيظ بعد مقلب «رامز مجنون رسمي»

الصحة: تسجيل أعلى معدل يومي للإصابة بفيروس كورونا منذ ظهور الوباء فى مصر

حدد الاستثناءات والعقوبة..مدبولي يُصدر قرارًا بشأن تنظيم الإجراءات الاحترازية فى العيد

بعد إصابته بالفشل الكلوي.. آخر التطورات الصحية لـ خالد سامى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحمي من مرض خطير.. ماذا يحدث للجسم عند تناول بذور الشيا

مهمة جدا.. أفضل النصائح الواجب اتباعها لإتمام التعافي من فيروس كورونا

أنيقة دائما.. أجمل 10 إطلالات لـ إلهام شاهين بالأسود.. شاهد