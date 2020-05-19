التعاونى الزراعى: السيسى صاحب الفضل الأول فى وقف ضريبة الأطيان لمدة عامين

وجه ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى على قراره بوقف العمل بقانون ضريبة الاطيان الزراعية رقم 113 لعام 1939 لعامين مقبلين والذي توقف العمل به بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في أول أغسطس 2017 لمدة 3 سنوات بالقانون رقم 143 لعام 2017 لتخفيف الأعباء المالية عن الفلاحين.





وقال " حمادة " فى بيان له اصدره اليوم ان الرئيس السيسى صاحب الفضل الأول فى تخفيف الاعباء عن الفلاح المصرى





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وأكد " رئيس الاتحاد التعاونى" ان هذا القرار من الرئيس السيسى لقى ارتياحا كبيرا لدى الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية خاصة ان هذا القرار أسعد جموع الفلاحين وخفف عنهم الأعباء المالية في ظل تدني الحالة المادية لديهم وتحفيزا لهم لمواصلة الإنتاج الزراعي حتى فى ظل فيروس كورونا.





وأشار ممدوح حمادة إلى ان الفلاح المصرى العظيم تقدم الصفوف وواصل العمل حتى فى ظل المواجهة مع فيروس كورونا من اجل توفير احتياجات المصريين من جميع السلع والمنتجات الزراعية.



