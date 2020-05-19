قاصف الجبهات وبرنس الخصومات .. رامز جلال يعلق على ظهور سيد عبد الحفيظ فى مجنون رسمي

وكتب رامز جلال من خلال حسابه الشخصي تويتر : " قاصف الجبهات، برنس الخصومات سيد عبد الحفيظ ".

حل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، ضيفا على الفنان رامز جلال عبر برنامجه "رامز مجنون رسمي" مساء اليوم.

حل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، ضيفا على الفنان رامز جلال عبر برنامجه "رامز مجنون رسمي" مساء اليوم.





برنامج «رامز مجنون رسمي»، يذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، تقوم فكرته الأساسي على استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.









ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.