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محافظات

محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة المبانى المخالفة بشبين القناطر

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 08:45 م
ازالة تعديات
ازالة تعديات
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إبراهيم الهوارى
قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم حملة لإزالة 7 مباني مخالفة على الأراضي الزراعية علي مساحة 1300 متر تم تشييدها بالمسلحات الخرسانية بقرية كفر الشرفا التابعة للوحدة المحلية بطحوريا بمدينة شبين القناطر.


وأكد الهجان على استمرار تلك الحملات وإزالة كافة التعديات علي الأراضي الزراعية والتصدي لمخالفات البناء مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين.

وشدد محافظ القليوبية على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة وإزالة جميع أشكال التعديات وإحالة المتعدين للنيابة العسكرية ومصادرة معدات البناء مؤكدا على أن الدولة عازمة على التعامل بحسم مع ملف التعديات وسيتم إزالة كل التعديات وتحقيق الردع العام .

وقال المحافظ إنه يتم التنسيق بين الأجهزة الأمنية والأجهزة التنفيذية في حصر الحالات المخالفة وتنفيذ الإزالة طبقا للقانون وتحقيق الردع للمخالفين دون حدوث أي خسائر في الأرواح والمعدات.

شارك بالحملة من الجهاز التنفيذي كلا من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، وغريب أحمد على رئيس مجلس مدينة شبين القناطر، ومن القيادات الأمنية اللواء أسامه عبد الفتاح مساعد مدير الأمن.

ووجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط واستعادة حقوق الدولة كاملة.

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