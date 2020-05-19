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أخبار البلد

بعد السيطرة على الحريق .. الصحة: الخدمات داخل مستشفى إمبابة لم تتأثر

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 08:46 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن سيطرة رجال الحماية المدنية على حريق محدود نشب مساء اليوم بعدد من الأشجار داخل مستشفى حميات امبابة، مؤكدة أن الحريق كان خارج مبنى المستشفى ولم ينجب عنه أى إصابات أو وفيات.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب 4 سيارات إسعاف مجهزة، مشيرا إلى أن رجال الحماية المدنية تعاملوا بسرعة مع الحريق وتم السيطرة عليه فى غضون دقائق معدودة.
وأكد مجاهد على انتظام سير العمل بالمستشفى، لافتا إلى أن المرضى داخل المستشفى يتلقون الخدمة الطبية على أكمل وجه.
بعد السيطرة على الحريق .. الصحة: الخدمات داخل مستشفى إمبابة لم تتأثر
بعد السيطرة على الحريق .. الصحة: الخدمات داخل مستشفى إمبابة لم تتأثر
بعد السيطرة على الحريق .. الصحة: الخدمات داخل مستشفى إمبابة لم تتأثر
بعد السيطرة على الحريق .. الصحة: الخدمات داخل مستشفى إمبابة لم تتأثر
بعد السيطرة على الحريق .. الصحة: الخدمات داخل مستشفى إمبابة لم تتأثر
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