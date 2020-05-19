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محافظات

السفير الأمريكي: كل المساندة والدعم للشركات التي تستثمر في مصر

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 09:36 م
السفير جوناثان كوهين
السفير جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية
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حسن غنيمة
أعرب السفير جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية عن سعادته بمشاركته عبر الفيديو كونفرنس التوقيع الذي تم بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة بنية كابيتال والمنطقة الاقتصادية لقناه السويس .

وقال السفير الأمريكي أن الاهتمام بمشاركة القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي المختص بتكنولوجيا الاتصالات ودعمه من قبل مؤسسات الدولة المصرية يعد خطوة هامة في التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة المصرية حاليًا.

وأضاف السفير الأمريكي أن هذا التوقيع يعد أحد أنواع التعاون في المجال التكنولوجي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية والاهتمام بالاستثمارات الأمريكية واستقطابها لمصر، والتعاون المستمر خاصة في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وأشاد السفير الأمريكي بما تقوم به الهيئة العربية للتصنيع والتعاون مع الشركات الأمريكية العاملة في المجال التكنولوجي ذات الخبرة الكبيرة في القطاع مما يساهم في ترسيخ التحول الرقمي في معاملات الدول والمؤسسات، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد أهم المناطق الواعدة لإنشاء مثل هذه المشروعات المتخصصة.

واختم كلمته بأن السفارة الأمريكية في مصر تدعم جميع الشركات الأمريكية وخاصة تلك التي لها استثمارات كبيرة في مصر.
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