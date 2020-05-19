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حوادث

الخسائر بالملايين.. احتراق 4 طوابق تحوي سيراميك وأدوات صحية بمخزن السلاب

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 09:48 م
صدى البلد
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كتب محمد صبرى
بعد 8 ساعات متواصلة، نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق هائل التهم مخازن السلاب بالمقطم، حيث تم تدمير محتويات المخازن بالكامل، وأمر اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كانت عمليات إطفاء القاهرة، تلقت بلاغًا بنشوب حريق كبير داخل واحد من أكبر مخازن السيراميك والأدوات الصحية لدى السلاب بمنزل الطريق الدائرى مع طريق النصر بدائرة المقطم.

على الفور تم توجيه ٢٠ سيارة إطفاء و٢ خزان ٥٠ طنًا إلى مكان البلاغ ، وبعد ٨ ساعات متواصلة من العمل على مكافحة كرات اللهب نجحت القوات بإشراف اللواء أسامة فاروق، مدير الحماية المدنية بالقاهرة من محاصرة النيران.

وتبين من المعاينة لمكان البلاغ، أن المبنى المحترق عبارة عن ٤ طوابق به كميات هائلة من السيراميك والأدوات الصحية، والطابق الواحد على مساحة ألفي متر مربع، وقدرت الخسائر الأولية بملايين الجنيهات.

فيما أخطرت النيابة العامة التى كلفت رجال المعمل الجنائى بالانتقال لتحديد حجم الخسائر والتلفيات، وسبب الحريق، واستعجلت تحريات المباحث حول الحادث، والعمل على تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحريق.
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