وزيرة التجارة والصناعة: اهتمام كبير بدعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتدعم دورها التنموي، حيث تعد أحد أهم المشروعات القومية التي تهتم بها الدولة المصرية.









وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تشجيع الصناعات المحلية وتوطينها؛ مما يساهم في خفض الواردات، وكذلك دعم القطاع الخاص ومساندته ومن ثم تشجيع الشراكات مع الخبرات العالمية.





جاء ذلك خلال حضور الوزيرة مراسم توقيع اتفاقية الشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة بنية كابيتال (فايبر مصر) والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإقامة مصنع لكابلات الألياف الضوئية في العين السخنة.





وأضافت نيفين جامع أن الدولة تولي اهتماما بمثل هذا النوع من الصناعات التكنولوجية الحديثة والمشروعات المتخصصة، وخاصة تلك التي تعتمد على شراكات عالمية.





ولفت إلى أهمية هذه المشروعات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لما تتمتع به َمن مميزات وحوافز وموقع جغرافي ينعكس إيجابًا على السوق المحلية، وتشجيع التصدير للأسواق الإفريقية والعربية.